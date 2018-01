Che fine ha fatto Vittoria Puccini? Eccola tornare sul piccolo schermo nella nuova fiction di Raiuno, Romanzo famigliare. Per la regia di Francesca Archibugi, nel cast troviamo anche Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri e Anita Kravos. Si tratta di sei puntate complessive che narrano la storia di Emma Liegi e Micol. Sono madre e figlia anche se la giovane età di entrambe le fa apparire sorelle. Micol rimarrà incinta di Federico, suo insegnante. Vedendo crescere la pancia di sua figlia, Emma, che ha affrontato la gravidanza a soli 16 anni, inizierà a responsabilizzarsi. Sullo sfondo, la relazione della Liegi con il tenente di Vascello Agostino Pagnotta. E parlando di tv e di Vittoria Puccini, come non ricordarla in Elisa di Rivombrosa, la serie record di ascolti che le ha cambiato la vita. Era il 2003 e la Puccini interpretava Elisa Scalzi. Ma la carriera di questa attrice amatissima col volto d'angelo è cominciata prima. Nata il 18 novembre 1981 a Firenze, sotto il segno dello Scorpione, Vittoria, bellezza assoluta con occhi azzurro cielo e capelli biondi, è alta 175 cm e pesa circa 55 kg. (Continua dopo la foto)

Dopo la maturità classica ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza ma poi nel 2000 è arrivato l'esordio al cinema con il film Tutto l'amore che c'è di Sergio Rubini seguito due anni dopo da Paz!. E in tv? Debutta l'anno successivo, nel 2001 con la miniserie La crociera, seguita da Sant'Antonio da Padova. Ma contare tutti i suoi lavori, nonostante sia giovane, sarebbe impresa ardua. Per la tv ricordiamo tra gli altri Imperium: Nerone, Le ragazze di San Frediano, Tutta la verità, Violetta e Anna Karenina. Tra i film Colpo d'occhio, Baciami ancora, Il destino di un principe, Tutta colpa di Freud, Acciaio, Tiramisu e The Place. Senza dimenticare che per il suo personaggio di Elisa Scalzi ha vinto il Telegatto come personaggio femminile dell'anno e che ha prestato la sua voce alla maga Agata nel film La bella e la bestia. (Continua dopo le foto)

Capitolo vita privata. A proposito del personaggio in Elisa di Rivombrosa che tutti ricordano, è stato su quel set che ha incontrato il collega Alessandro Preziosi. Sono stati insieme dal 2004 al 2010 e hanno avuto anche una figlia, Elena, che è nata il 16 maggio 2006. Dal 2012 ha un nuovo compagno, Fabrizio Lucci, direttore della fotografia che è più grande di lei: "Fabrizio è un uomo realizzato ed è soprattutto un uomo che c'è sempre – ha detto in una recente intervista a Grazia - Questo mi dà pace. La nostra coppia funziona perché ci aiutiamo a vicenda. E poi sono convinta che sia stato importante il momento in cui ci siamo conosciuti. Forse, se ci fossimo incontrati 15 anni fa, non sarebbe stato lo stesso. Bisogna trovarsi nel momento giusto". Nessun rancore, invece, con Preziosi con cui "ora ho un buon rapporto, il male lentamente sparisce e rimane l'affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia. Ci confrontiamo, parliamo di lei, vogliamo far crescere Elena insieme e non separatamente. Per questo ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena: è una cosa che fa bene a nostra figlia".

