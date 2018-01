Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Daniele Bossari ha trionfato – dopo anni di buio - al Grande Fratello Vip. Il pubblico ormai lo adora e lui attraverso i social ha ricominciato a farsi conoscere, proprio negli aspetti che gli hanno permesso di vincere la seconda edizione del reality condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini. Calma, signorilità e la capacità di ascoltare e ragionare con gli altri inquilini lo hanno fatto stimare da tutti. ma in particolare il suo percorso di vita ha colpito tutti. Un vero e proprio cammino verso la ‘rinascita’, come l’ha definita più volte lui stesso, che dopo un periodo di depressione è riuscito a ritrovarsi proprio all'interno della Casa. Ma adesso che ha vinto, il conduttore televisivo e radiofonico milanese deve mantenere una promessa e a ricordargliela è il suo amico Luca Onestini. I due in quel di Cinecittà hanno stretto una bellissima amicizia e ora che il reality-show si è concluso da un mese circa, sembrano continuare ad avere un ottimo rapporto. Prima della fine della trasmissione, il conduttore aveva fatto una scherzosa promessa all’ex tronista di Uomini e Donne. (continua dopo la foto)

Il compagno e promesso sposo di Filippa Lagerback aveva infatti accettato la proposta di Onestini: avrebbe dovuto rasarsi i capelli nel caso in cui avesse vinto il programma. Oggi, però, le cose sono un po’ cambiate. Per mantenere tale promessa, Daniele si è dovuto fare la ceretta al petto in diretta social, di fronte ai suoi numerosissimi follower. Bossari aveva infatti dichiarato di voler far fronte alla scommessa con Luca all’inizio del nuovo anno. E così, il 7 Gennaio 2018 ha deciso di farsi depilare dalla sua amata Filippa. Una diretta molto divertente, ricca di risate. Bossari ha ammesso di non aver mai fatto la ceretta in vita sua e di avere anche paura per via del dolore che gli avrebbe procurato. Anche la sua Lagerback ha dichiarato di non aver mai depilato nessuno.



Alla fine, il vincitore del Grande Fratello Vip si è fatto togliere tutti i peli, soffrendo davvero tanto. I fan si sono divertiti e hanno potuto farsi qualche nuova risata insieme al loro beniamino. A questo punto Bossari sta aspettando il responso di Luca Onestini, visto anche che ha apportato qualche modifica alla scommessa. Intanto, il conduttore si prepara ad una nuova e vicinissima esperienza televisiva. A quanto pare, infatti, Daniele potrebbe essere il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi. Chi lo ha ammirato all’interno della casa non vede l’ora di poterlo vedere di nuovo sul piccolo schermo.

