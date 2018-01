Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Di cose bizzarre in tv se ne vedono tante. Ogni giorno i telespettatori, quelli che perseverano instancabili e proseguono il loro viaggio nei programmi generalisti, hanno di che strabuzzare gli occhi. Dalle scenate melodrammatiche di Uomini e Donne, alle litigate in diretta nella studio di Barbra D’Urso, dalle scene ultra trash del Grand Fratello (Vip o Nip, come preferite), fino ad arrivare agli strafalcioni epocali dei giochi a quiz, ce ne è veramente per tutti i gusti. Nella tv dei nostri giorni, poi, anche il pubblico è diventato grande protagonista. Si va dai talk show dove chi è seduto in platea è chiamato a dire la sua e si arriva fino a chi con le pudenda ben piantate sulla sedia diventa protagonista inconsapevole di momenti che delle volte sono proprio fuori luogo. L’ultimo fatto che ha messo in subbuglio la rete è accaduto a Non è l’arena di Massimo Giletti. Ora va detto che i programmi dell’ex conduttore Rai, ora migrato a La 7, sono sempre nell’occhi del ciclone. Lo stile del presentatore infatti spesso viene contestato e lui è considerato un po’ come una D’Urso in pantaloni. (continua dopo la foto)

Non mancano mai le polemiche nel salotto di Giletti, ma in questa occasione è necessario sottolineare che al centro della polemica non è finito né il conduttore, né la sua ospite alle cui spalle accaduto un fatto alquanto imbarazzante. Al centro dello studio era seduta Myrta Merlino, insieme ad altri ospiti. La giornalista campana esperta di economia stava parlando di un tema molto sentito da tutti, ovvero degli stipendi d’oro della Camera dei deputati. Il discorso era di quelli seri e in vista delle prossime tornate elettorali i cittadini sono sempre più attenti a queste tematiche. Ecco, quello che è stato messo in scena alle sue spalle da un telespettatore che pensava di stare da solo a casa sua non c’entra proprio nulla con questo argomento.

Mi scrive @ciccarema: "Senti @nonleggerlo c’è uno spettatore su La7 che si scaccola insistentemente". Incredibile, avanti così da minuti.#NonelArena pic.twitter.com/sYbbo9zlQU — nonleggerlo (@nonleggerlo) 7 gennaio 2018





Mentre Merlino parlava, dietro di lei un ragazzo ha iniziato a fare le pulizie di primavera, nonostante siamo ancora nel piano dell’inverso. Incurante di chi aveva intorno e delle telecamere, evidentemente infastidito da qualcosa che stava accadendo nel suo naso, il ragazzo ha pensato bene di infilarci un dito dentro. E così, scava scava, ha offerto al pubblico in studio e a casa un siparietto decisamente poco educato. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e il popolo di Twitter si è scatenato con commenti di ogni tipo. A rilanciare i vari cinguettii ci ha pensato Nonleggerlo. Tra il pubblico si nascondeva uno "scaccolatore seriale", un ragazzo che, pizzicato dalle telecamere, per lunghi minuti ha continuato a ravanare con le dita nel naso. Il tutto alle spalle della povera Myrta Merlino.

Ti potrebbe interessare anche: Orrore al circo: c’è l’esibizione dei trapezisti e il pubblico è in visibilio. Ma, in un frazione di secondo, accade ciò che nessuno si aspettava. La gente è pietrificata e grida mentre uno spettatore, con la mano tremolante, filma la scena choc. Cosa è successo sotto quel tendone prima del buio totale. Neanche nei film più tragici