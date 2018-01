Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Una foto bizzarra vede protagonista una delle donne più ‘’particolari’’ dello spettacolo italiano. Nell’immagine ripresa dal sito Bitchy, si vede la star in questione mentre si sporge in avanti verso un uomo… Ma che diavolo sta facendo? L’immagine è piuttosto equivoca e infatti sta facendo parlare… Anche noi. Ma cosa è successo? Cosa succede in mezzo alla strada in pieno giorno? E soprattutto chi è la star della televisione italiana pizzicata in questo modo? Parliamo di Carmen Di Pietro, che, in pieno centro a Roma, è caduta e si è schiantata a terra. Ma è scivolata? No. Il motivo per cui è caduta fa un po’ ridere (ma non rideremo delle ‘’disgrazie’’ altrui): ha fatto una passeggiata con le sneakers, poi, una volta arrivata a destinazione, si è cambiata le scarpe e, mentre tentava di mettersi i tacchi, è caduta di faccia. Poverina, si sarà anche fatta male. Ma capita anche ai migliori di cadere… Reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, una volta uscita dalla casa ha raccontato diversi aneddoti della sua vita privata. “Ho avuto una storia con Maradona – ha raccontato a Spy - Non l’ho mai detto, per non fare scoppiare un casino. Era l’inizio degli anni 90 con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo”. Continua a leggere dopo la foto

“Una sera in cui ero andata a trovarlo a Napoli - ha proseguito - stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca. Una volta per me Maradona è scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male. ‘Certo che sto rischiando’, mi disse. ‘lo sto facendo per te’’’. Ma non finisce qui: “Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi”.

Capito la Carmen? Comunque ci teniamo a ricordare anche un episodio del suo passato, episodio che fece scalpore e che è impossibile dimenticare: era il 1997 e la Di Pietro, allora compagna di Sandro Paternostro, era in aereo con lui quando, all’improvviso, il suo seno sinistro è scoppiato. ''Mi trovavo in aereo – rivelò Carmen all'Adnkronos-, stavo andando a Madrid per motivi di lavoro. A un certo punto ho sentito un colpo pazzesco: pensavo fosse successo qualcosa all'aereo. Invece mi sono resa conto che era accaduto qualcosa alla mia protesi al seno. La paura è stata tanta, sono andata subito in bagno e ho visto quello che mi era successo''.

