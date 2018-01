Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Importante novità per Detto fatto, il programma di Rai2 in onda alle 14 e condotto da Caterina Balivo. Dall’8 gennaio 2018 le puntate in diretta saranno due e non più una, ecco quando. L’appuntamento con la puntata in diretta di Detto fatto raddoppia. Oltre al giovedì la trasmissione sarà live anche il lunedì, per un contatto ancora più diretto tra Caterina Balivo, i suoi tutor e il pubblico. Utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai e i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) i telespettatori potranno interagire direttamente con la conduttrice e i suoi tutor. Sarà possibile chiedere consigli e suggerimenti utili per il look, l’hair styling, la cura delle piante, la cucina e l’uso corretto dei social network e saranno mostrati in tempo reale i risultati dei tutorial. (Continua a leggere dopo la foto)

A seguire la social room e ricevere le domande e i Detto Scatto dei telespettatori è Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici 5, attore, cantante e soprattutto esperto di social. Alla vigilia dell’edizione 2017-2018 la Balivo disse: “Non è una questione di adrenalina, è solo per un contatto maggiore con il pubblico. Detto fatto è una trasmissione molto social”. Aumentate le interviste: “Voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare ‘tutorial’". (Continua a leggere dopo la foto)

"Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere, primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute da noi”. Il programma ha aperto “qualcosa che prima non c’era e in cui si possono, senza ideologia, trattare argomenti leggerissimi e problematiche delicate. Alle ragazze curvy abbiamo dedicato un concorso nelle puntate di Detto fatto estate. Nella logica però che ‘curvy’ è la normalità, le italiane sono così”.

