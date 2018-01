Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Dopo 10 mesi è pronta a tornare in video, ma per Paola Perego non sarà come tutte le volte. Lo racconta al Corriere della Sera nel corso di una lunga intervista:«È un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale – racconta - L’idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi cinque minuti... In redazione c’è una lavagna con la scaletta del programma. C’è scritto “Ingresso Paola” e io tra parentesi ho aggiunto “forse”». Il programma in questione si chiama Superbrain e andrà in onda su Rai 1.1 «Il programma è molto carino, la cosa interessante è che ci sono delle persone che hanno delle capacità mentali particolari e riescono a fare delle cose straordinarie. È uno spettacolo emozionante; è curioso e tenero anche perché dietro ogni persona c’è sempre una storia che è bella da raccontare».Poi torna su questi mesi difficili:«Sono stata molto male, non ho dormito, ho perso molto peso. Ho anche pensato di lasciare questo lavoro. Mi ha colpito la tanta cattiveria gratuita, ci ho messo una settimana per capire cosa stesse accadendo. (Continua dopo la foto)

È stato tutto più grande di me – continua - Scoprire molte persone del nostro ambiente con le quali magari non avevo un rapporto stretto che si sono esposte per me pubblicamente e mi hanno mandato dei messaggi molto carini. Una per tutti Simona Ventura: con lei non eravamo amiche, la sua vicinanza è stata la più inaspettata e piacevole. E poi le tante espressioni di solidarietà da parte di gente comune- Essere accusata di sessismo dopo che da sempre porto avanti una battaglia a favore delle donne. Ho cercato di farlo in tutti i miei programmi e lo faccio nella mia vita privata. Per la prima volta nella mia vita mi sono vergognata di uscire di casa perche avevo paura che gli altri pensassero io fossi una brutta persona».





Quindi una battuta sull’amica Sonia Bruganelli, accusata di ostentare sui social: «Assicuro che la sua non è ostentazione. Perché Vacchi può ballare in mutande sullo yacht e nessuno dice niente, mentre con Sonia nasce sempre un problema? Che ne sa la gente se Sonia nel privato fa beneficenza oppure no? I soldi non li ruba, si può permettere certi agi, ma ci sono persone a cui piace comunque dire sempre delle cattiverie. Ho postato una foto con due amiche mentre ridevamo, i commenti erano tutti del tipo: sei vecchia, hai le rughe. E dov’è il problema? Non ho 20 anni, io le rughe le voglio avere».

