Niccolò Bettarini è stato ospite di Verissimo. Dopo essere stato anche al Maurizio Costanzo Show con i suoi genitori, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura ha accolto l'invito di Silvia Toffanin. L'intervista al giovane calciatore non è stata però apprezzata più di tanto dal pubblico fedele del programma di Canale 5. Sui social network in molti hanno criticato gli autori per lo spazio offerto al giovane che, almeno fino ad oggi, non ha dimostrato niente di concreto nel mondo dello spettacolo. "Ma che senso ha intervistare Nicolò Bettarini?" si è lamentato qualcuno su Twitter, mentre qualcun altro ha ribadito: "Qual è il motivo di questa intervista?". "Niccolò Bettarini, tanto caruccio ma intervista di cosa? Di che? Perché? Mah" si è domandato ancora qualcun altro.

C'è chi poi, tra le lamentele, l'ha buttata sul ridere: "Quando tutti sono impegnati e inviti il figlio di Simona Ventura". Critiche apparse pure sulla seguitissima pagina Facebook di Verissimo, dove alla maggior parte dei fan l'intervista non è proprio piaciuta. Non sono mancati però i sostenitori di Mr Bettarini, così come il figlio di Simona Ventura si fa chiamare su Instagram. "È un programma leggero e di intrattenimento. Se non vi piace, cambiate canale ma soprattutto cambiate testa!" ha spiegato qualche utente.

Mentre qualcun altro ha sottolineato: "È un ragazzo educato e gentile". Intanto, Simona Ventura è felice e orgogliosa per la prima intervista del figlio maggiore. "L'impegno e la sofferenza che i genitori mettono nel dare un'opportunità ai propri figli contano… eccome se contano! Congratulazioni, ti voglio bene", ha scritto la conduttrice su Instagram.

