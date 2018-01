Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

"Per me è stato un onore essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad aprire a settembre la 30esima edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti. Mai come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettroni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile". Greggio saluta così i milioni di telespettatori del Tg satirico di Antonio Ricci per la sua ultima puntata della 30esima edizione di Striscia la notizia. Il programma è entrato "nella mia vita e io, fin dalla prima puntata, in quella di una trasmissione che - continua - con coraggio racconta la storia del nostro Paese e facendo sorridere dice la verità che spesso giornali e istituzioni nascondono. Dopo Striscia mi dedico a un’altra tappa importante della mia carriera: la 15esima edizione del Monte Carlo Film Festival che si terrà a Monaco dal 26 febbraio al 3 marzo. Grazie ai milioni e milioni di italiani che mi hanno seguito: buon anno e W Striscia!". Greggio è nato nel 1954 a Cossato, all'epoca in provincia di Vercelli, oggi in provincia di Biella. (Continua dopo la foto)

Suo padre Nereo era il direttore di un'azienda tessile dove lavorava anche la madre. Mentre il padre auspicava per lui un impiego in banca, Ezio tenta di entrare nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano per poi incontrare Antonio Ricci a Mediaset. La prima ribalta televisiva Greggio la ottenne in Telebiella, prima TV locale italiana. Il regista Peppo Sacchi, fondatore dell'emittente, ricorda nel libro Il crepuscolo della Tv gli esordi di Greggio. Debuttò come cabarettista nel 1978 alla RAI con i programmi La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli. Anche se i suoi sketch non ebbero successo, in quelle trasmissioni Greggio ebbe l'opportunità di conoscere Gianfranco D'Angelo. (Continua dopo le foto)





Che lo convinse ad abbandonare la RAI per passare alla neonata Fininvest (poi Mediaset) in cui affiancò D'Angelo alla conduzione del programma comico Drive In, che gli diede popolarità, in particolare con la parodia delle televendite in cui metteva all'asta un quadro kitsch dell'inesistente pittore Teomondo Scrofalo, sketch ripreso poi negli anni successivi nel programma Veline e citato nel suo film Box Office 3D - Il film dei film. Nel 1994 esordì alla regia con Il silenzio dei prosciutti, girato negli Stati Uniti d'America. Durante le riprese di questo film conobbe Mel Brooks, col quale l'anno successivo recitò in un cameo in Dracula morto e contento. Sempre nel 1995 proseguì con il film di Carlo Vanzina Selvaggi. Greggio firmò poi la regia di Killer per caso (1997) e di Svitati (1999), in cui rivolle come attore al suo fianco Mel Brooks. Nel 2000affiancò Leslie Nielsen in 2001 - Un'astronave spuntata nello spazio.

Ti potrebbe interessare Colpo di scena a Striscia la Notizia: Michelle Hunziker non si presenta in studio e, senza alcun preavviso, Ezio Greggio fa un annuncio che nessuno poteva aspettarsi. Telespettatori preoccupati poi si scopre cosa le è successo