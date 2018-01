Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Poco prima di Natale si erano detti addio. Giovanni e Mary, la coppia uscita dal Grande Fratello che aveva catturato l’immaginario e fatto sognare i fan. Sembrava tutto perfetto invece il vaso s’è rotto e lei è rimasta a raccogliere i cocci di una relazione chiusa nel peggiore dei modi. 'Il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare. Troppo facile… Ci vuole molto altro. Ci vuole coraggio. Ci vuole paura. Ci vuole follia. Se non hai paura significa che non sei davvero consapevole di quello in cui ti stai cacciando, e se non sei abbastanza folle, il coraggio per superarla, la paura, non lo troverai mai''. E ancora: ''Poi serve poesia, tanta poesia. Ché la vita di quelli che amiamo ha bisogno di musica e carezze. E quando va in mille pezzi, la loro vita, serve pazienza per recuperarli tutti, per cercarli negli angoli nascosti, in quelli più bui, sporchi e dimenticati, con cura, dolcezza, attenzione, per rimetterli al loro posto, uno per uno. E poi ci vogliono abbracci, di quelli che ti scaldano il cuore quando fa freddo dentro (Continua dopo la foto)

quelli che spengono la paura del futuro, che ti fanno sentire meno solo, quegli abbracci in cui ti perdi e ti ritrovi, in cui ti nascondi dal mondo e forse un po’ anche da te stesso, quelli che ti permettono di piangere senza vergognartene o dare spiegazioni, quelli che ti spingono a pensare che ce la farai, che andrà tutto bene. Andrà tutto bene''. Così, un mese fa circa, scriveva su Facebook Mary Falconieri, annunciando di fatto la rottura con Giovanni Angiolini. Stando ad alcuni commenti della Falconieri su Instagram, la storia sarebbe naufragata a causa di un tradimento da parte di lui. A quanto pare il dottore sardo avrebbe intrapreso un'altra relazione con un'altra donna.





E portato avanti parallelamente le due storie dalla scorsa primavera. Una versione che però non convince Mary che oggi è tornata a parlare in maniera sorprendente, senza neppure una parola al veleno. “Io gli auguro tutto il bene del mondo e da questa parte, nonostante tutto, c’è rispetto e non odio o cattiveria come fanno passare gli altri! Giovanni resta comunque una persona con cui sono stata due anni ed è stata per me una storia molto importante. Gli auguro realmente e nonostante tutto una vita serena e ricca di soddisfazioni. Nessuno se lo vuole riprendere, la mia vita è andata avanti! Voglio solo che l’odio finisca qui perché non fa altro che generare altro odio e non mi interessa”

