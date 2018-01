Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Doveva partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi ma forse sarà per la prossima volta. Intanto, però, Niccolò Bettarini è protagonista di una trasmissione da solo. Senza mamma e papà. Sabato 6 gennaio 2018, a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, ci sarà il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura: sarà la sua prima intervista in assoluto. Il giovane ha compiuto 19 anni lo scorso ottobre ma è già famoso. Ovviamente non è un ragazzo qualunque ma è un ‘’figlio di’’ e questo è un bel peso da sopportare a questa età… Comunque Niccolò sembra cavarsela molto bene: è sciolto e spigliato e sembra aver ereditato la grinta da entrambi i genitori. Nella puntata di sabato 6 gennaio, oltre a Bettarini junior ci saranno anche Carla Bruni, Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli. Ma torniamo a Niccolò e alla sua prima intervista che, ovviamente, è tutta incentrata sul rapporto con mamma e papà e su come sia lui che suo fratello Giacomo abbiano vissuto il divorzio. Riavvolgiamo il nastro e ricordiamo un po’ come sono andate le cose: Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono sposati nel 1998. Continua a leggere dopo la foto

Poi, dopo la separazione (nel 2004), Simona e Stefano sembravano in buoni rapporti. Ma la relazione tra i due si è raffreddata qualche tempo dopo e i due hanno iniziato a parlarsi solo tramite i rispettivi assistenti. Il motivo? Ciò che aveva detto l’ex calciatore al Grande Fratello Vip aveva fatto infuriare la Ventura ed erano intervenuti anche gli avvocati. Poi, però, probabilmente per il bene dei figli, Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno deciso di lasciarsi i rancori alle spalle. E hanno ricominciato a parlarsi. Qualche mese fa, infatti, sono andati insieme al Maurizio Costanzo Show. E Niccolò non ha potuto fare a meno di commentare quel momento: ‘’È stato emozionante vederli ballare insieme. Io ho vissuto gli anni in cui i miei genitori si davano addosso, ma non ho mai smesso di credere che un giorno ci saremmo tutti riuniti. Finalmente sembra che questo giorno sia arrivato. Io e i miei fratelli siamo molto felici” ha detto alla Toffanin. Continua a leggere dopo le foto

“Dopo tutti questi anni e nonostante tutto, i miei non si sono mai persi sul fatto di essere genitori. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguarda noi figli” ha fatto sapere il giovane Bettarini. Beh, non c’è che dire: Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati dei bravi genitori: nonostante i rancori e i dissapori, hanno sempre messo i figli al primo posto. Per esempio, se Niccolò non ha partecipato al Grande Fratello Vip, la ‘’colpa’’ è stata dei suoi genitori che si sono opposti perché troppo giovane. Ma adesso vediamo la vita privata del giovane Niccolò, è fidanzato? Mesi fa aveva fatto parlare per aver fatto breccia nel cuore di Ginevra Lambruschi. La storia, però, è durata pochissimo e ora Niccolò è single: “Al momento non sono fidanzato, sto pensando più ai miei problemi al ginocchio che alle ragazze”.

Niccolò Bettarini ricoverato in ospedale. Paura per Simona Ventura che si è immediatamente precipitata dal figlio maggiore. Per raccontare ai fan cosa è successo SuperSimo posta una foto su Instagram. Momento già difficile per lei, questa proprio non ci voleva…