È morta Marina Ripa di Meana è morta. Ad annunciare la notizia è stato il sito Dagospia. Aveva 76 anni. Da tempo lottava contro il cancro. Questa estate si era fatta vedere in televisione con il corpo coperto da una veletta e aveva spiegato che si ‘’nascondeva’’ a causa dei segni sul viso lasciati da una terapia contro il tumore che, dopo 16 anni, se la è portata visa. Eccentrica, vicina al mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura, aveva detto ai suoi amici ‘’Sarà il mio ultimo Natale’’. La sua profezia si è avverata oggi, venerdì 5 gennaio. Il suo nome da signorina era Marina Elide Punturieri, coniugata Ripa di Meana e precedentemente nota come Marina Lante della Rovere, conosciuta anche per i matrimoni con Alessandro Lante della Rovere, prima, e con Carlo Ripa di Meana. Nata e cresciuta a Reggio Calabria, dopo gli studi aveva cominciato a lavorare come stilista aprendo un atelier di alta moda in Piazza di Spagna. Tante le sue attività in campo professionale: la Ripa di Meana ha scritto diversi libri spesso a sfondo autobiografico e ha anche diretto un film, il thriller Cattive ragazze (1992) con protagonista Eva Grimaldi. Continua a leggere dopo la foto

Era anche un’animalista convinta: dagli anni novanta fino alla fine dei suoi giorni, ha preso parte, in Italia e in altri paesi, a svariate campagne contro lo sterminio dei cuccioli delle foche, contro l'uso per moda e vanità delle pelli e delle pellicce, contro le corride. Ma anche contro gli esperimenti nucleari francesi nell'atollo di Mururoa, contro lo sventramento del Pincio, contro la chiusura dello storico Ospedale di San Giacomo nel cuore di Roma (2008) e quella, recente, per la diagnosi precoce dei tumori. Madre di Lucrezia - avuta da Alessandro Lante della Rovere, appartenente all'importante famiglia aristocratica romana, da cui ha una figlia – che sarebbe poi divenuta una nota famosa teatrale, cinematografica e televisiva. Continua a leggere dopo le foto

“Sono molto emozionata: sto per diventare bisnonna, perché mia nipote Vittoria aspetta un bambino, che nascerà ai primi di marzo – aveva detto a ottobre del 2017 in un’intervista a Dipiù - L’ho saputo solo pochi giorni fa e l’idea mi fa anche un po’ sorridere, perché le bisnonne io me le sono sempre immaginate come venerabili signore dai capelli bianchi, mentre io, dopo una vita piena di trasgressioni, mi sento ancora piena di vitalità e di giovinezza. Ma la sensazione più forte che provo e una felicita immensa”. Purtroppo, però, Marina non conoscerà il suo nipotino ma potrà vegliarlo dal cielo.

