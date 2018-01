Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi e l’emozione è alle stelle. Mentre continuano a circolare le voci sui potenziali naufraghi che partiranno per l’Honduras, i profili social ufficiali del reality hanno svelato le prime tre concorrenti: Alessia Mancini, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi. Classe 1978, la Mancini è una showgirl italiana che ha esordito in televisione nel 1994 con Non è la Rai. Dopo il successo ottenuto grazie al programma di Boncompagni, è stata scelta come velina di Striscia la Notizia insieme a Marina Graziani (ve la ricordate?). Poi, per problemi di salute, ha dovuto mollare. Dal 1999 al 2001 ha affiancato Gerry Scotti a Passaparola. Dal 2003 è sposata con il vincitore del Grande Fratello 2, Flavio Montrucchio. I due hanno due figli: Mya e Orlando. Bianca Atzei: nata a Milano da genitori sardi, dopo aver pubblicato alcuni singoli con l'etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano Il solo al mondo. Ha partecipato al programma Tale e quale show. Nadia Rinaldi: ha forse bisogno di presentazioni la mitica Nadia che ci ha fatto ridere in tantissimi film italiani? No. Ecco, infatti… Continua a leggere dopo la foto

Questa sono le tre naufraghe confermate anche se, ormai, il cast è praticamente chiuso… Però, visto che il 22 gennaio è vicino, e la gente mormora, circolano altri nomi. È Altro spettacolo a rivelarli. A quanto pare partiranno per l’Honduras anche Eva Henger e Francesco Monte (confermati anche da Gabriele Parpiglia), Rosa Perrotta (che è stata rifiutata ai Grande Fratello Vip), la prorompente Francesca Cipriani ma anche un naufrago che ha partecipato all’Isola dei famosi ben 10 anni fa… Sì, il naufrago in questione partecipò all’edizione che fu vinta da Vladimir Luxuria ma che fu costretto ad abbandonare per via di certi problemi di salute. Secondo il medico si trattò di un’ischemia. Quel che conta, comunque, è che ora sta bene…

Ma non siete curiosi di sapere chi è il naufrago in questione che, dieci anni dopo, vuole riscattarsi e tornare a ‘’giocare’’? Beh, tenetevi forte perché il naufrago di cui parliamo è Giucas Casella! Esatto, dieci anni dopo, alla soglia dei 70 anni, Casella se ne va in Honduras. L’illusionista non è il primo naufrago a tornare: due anni fa toccò a Claudia Galanti, mentre solo l’anno scorso fu la volta di Massimo Ceccherini. Famoso per ipnotizzare le sue ‘’vittime’’ in televisione si è mostrato mentre restava chiuso tra il ghiaccio con pochissimo ossigeno. Userà i suoi poteri anche sugli altri naufraghi?

Manca sempre di meno all’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi e finalmente arrivano i primi nomi ufficiali. Belle, simpatiche e pronte a vendere cara la pelle tra la sabbia bianca dell’Honduras. Ne vedremo delle belle