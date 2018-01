Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Uomini e Donne non è ancora tornato in tv. È, come ogni anno, in pausa per le feste natalizie e tornerà in onda il prossimo 8 gennaio. Le anticipazioni, tuttavia, hanno fatto compagnia ai fan del dating show anche durante questi giorni e, forse mai come quest'anno, sono succose. Dal trono over, che vede un nuovo avvicinamento (con bacio) tra Gemma Galgani a Giorgio Manetti, al trono classico, in cui invece si è assistito alla non-scelta di Paolo Crivellin, l'ultimo tronista della prima tranche a uscire dal programma. Da solo, pare. Senza dimenticare gli sfoghi social, pesantissimi, di Graziella, la dama che ha rifilato uno schiaffone a Manfredo e che ora accusa la redazione di aver sbagliato con lei perché, parole sue, è una che fa audience. Ma non è finita qui. Ve l'abbiamo premesso che quello che sta succedendo in quel degli studi Elios di Cinecittà è roba forte. Pare infatti che la padrona di casa, Queen Mary come viene spesso definita, si sia infuriata di brutto con uno dei protagonisti della sua trasmissione. La De Filippi si sarebbe arrabbiata al punto da 'farne fuori' uno, si dice. (Continua dopo la foto)

È Alberto Dandolo, firma del settimanale Oggi e di Dagospia, a tirare fuori dal cilindro lo scoop: "Nei corridoi degli Studi Elios di via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce che Maria De Filippi sia molto delusa da un opinionista fisso (ma di seconda linea) di Uomini e Donne. Pare che il 'ragazzino' abbia le ore contate. Di chi stiamo parlando?". Non fa nomi Dandolo, ma si fa presto a fare due conti. L'unico 'ragazzino' del parterre degli opinionisti è Mario Serpa che, da questa stagione insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari commenta quello che succede al trono classico. Già qualche settimana fa, d'altronde, su Instagram, Dandolo aveva fatto allusione al fatto che il ritorno di Mario fra le braccia di Claudio significava maretta negli Studi Elios. (Continua dopo le foto)





Quindi non vedremo più Mario in studio, accanto a Tina? Così sembra dalle ultime. Sul piano sentimentale, almeno, pare che gli vada alla grande però. Come già anticipato, l'ex corteggiatore e ora presunto ex opinionista di Uomini e Donne è tornato tra le braccia di Claudio Sona dopo la triste rottura della scorsa primavera. Che i rapporti stessero migliorando era chiaro già quando, a novembre scorso, i due erano stati avvistati insieme a Verona. Ma a quelle 'paparazzate' i diretti interessati avevano risposto con il silenzio più totale. Poi Claudio ha postato su Instagram quella che sembrava una vera e propria cartolina natalizia che lo ritrae insieme a Serpa (e a Babbo Natale) davanti a un camino, con questa didascalia: ''Chi lo avrebbe immaginato un Natale così.. Buon Natale!''. Anche Mario, poi, ha voluto ufficializzare il ritorno di fiamma sui social.

