Uomini e Donne, e succede di nuovo. Non che sia una novità che Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono tornati a dominare le puntate del trono over, ma l’ultima registrazione ribalta tutte le certezze acquisite finora. E, allo stesso tempo, conferma quella che da tempo per i fan è una grande verità: la dama torinese, ormai simbolo del trono over di Maria De Filippi, non ha la benché minima intenzione di arrendersi col cavaliere che entrato nella sua vita proprio grazie al programma. Prima di cominciare con un nuovo capitolo della telenovela che vede protagonisti la Galgani e Manetti, il cavaliere del parterre maschile Domenico ha raccontato di aver sognato Tina in atteggiamenti un po' dolci nei suoi confronti. Divertita dal racconto di Domenico, Maria gli chiede se prima di andare a dormire non abbia mangiato un po' troppo pesante. Subito dopo si parte. Dapprima con un filmato che riassume l'ultimo incontro in studio tra la Gemma e Giorgio. Subito dopo, si apprende sempre dalle anticipazioni, la dama di Torino entra in studio raccontando di aver continuato a conoscere Raffaele nonostante sia ancora interessata al Gabbiano. (Continua dopo la foto)

A fronte di questa confessione, Gemma viene criticata aspramente – che novità – dalle altre dame del trono over. E c'è qualcuna, come Ida, secondo cui Gemma sta solo cercando di ingelosire Giorgio. Tanto per aggiungere un po' di pepe alla discussione già infiammata la Galgani tira in ballo Tina Cipollari. Per lei l'opinionista è solo gelosa. La tensione, già alle stelle, raggiunge livelli inimmaginabili dopo questo attacco. Ma, a fatica, si va avanti. Maria fa posizionare ben tre sedute al centro dello studio per parlare del triangolo amoroso composto da Ida, Sossio e Riccardo. Lei stava conoscendo entrambi, ma poi ha deciso di continuare a conoscere e frequentare solo il secondo. (Continua dopo le foto)





Dopo la scorsa registrazione, però, la dama ha deciso di dare un'altra possibilità a Sossio e Riccardo, scosso da questa decisione, esce dallo studio insieme alla dama per provare a chiarire la situazione. Una volta rientrati, comunicano di aver deciso di andare avanti con la frequentazione. Ci siamo: il momento del ballo. Un ballo speciale, in realtà. Prima coinvolge tutti, dame e cavalieri, poi, il secondo, riguarda solo Gemma e Giorgio. Sulle note di 'Fidati ancora di me' di Alessandra Amoroso (scelta casuale?), la Galgani e Manetti ballano insieme e poi si baciano. Ma come? Lui non aveva giurato di non voler tornare indietro? Sì, più e più volte oltretutto. Ma lo sappiamo ormai, al trono over può sempre succedere di tutto.

"Adesso ditelo a tutti che c'è tra voi!". Prende la parola Gemma e in studio, al trono over, è caos totale. Per la dama Anna e Giorgio non la raccontano giusta. Anche perché Gianni ha trovato più di qualcosa sul telefono di lei