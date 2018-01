Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ospite di Verissimo, Carla Bruni, ex modella ed ex premier dame di Francia, si racconta nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Molti gli argomenti toccati, dal rapporto col marito Nicholas ai dolori che hanno accompagnato la sua vita. Parole dolci per l’uomo che le è accanto: “Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene. E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta ‘questo uomo devo sposarlo assolutamente’. Lui è pieno di energia e forza. Se mi tradisce lo ammazzo”. Carla ha poi ricordato il fratello morto a causa dell’Aids a soli 40 anni: “E’ un dolore che non passa”. Di sua madre racconta: “Quando è morto mio fratello ero molto preoccupata per lei, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile”. Sulla sorella, attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi dice: “E’ stata ed è una sorella maggiore stupenda. Mi ha coccolata e protetta. Le chiedo spesso consiglio perché lei mi dà forza e fiducia”. (Continua dopo la foto)

Poi una battuta su Gianni Versace, a quasi 21 anni dalla scomparsa e poche settimane dall’uscita del film sulle sue ultime tragiche ore prima del barbaro omicidio. “Mi manca ancora. Gianni ci trattava benissimo, come se fossimo la sua famiglia. Voleva dare un’immagine della donna forte e potente. Per lui la donna era una star, non una vittima”. E poi: “Donatella (Versace, ndr) è stata coraggiosa a continuare il lavoro di suo fratello ed è riuscita a portarlo nel mondo di oggi”. Della recente reunion delle super top model di Versace, voluta proprio da Donatella, dice: “E’ stato commovente rivedere Cindy Crawford e Claudia Schiffer che non vedevo da anni. E’ stato molto emozionante essere lì, tra lacrime e riso”.





E valanghe di complimenti per una bellezza che non passa, merito anche della crioterapia alla quale Carla si sottopone. La signora Sarkozy non è certo la prima ad aver testato la pratica che da circa due anni, ha conquistato molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Partita dagli Stati Uniti, la crioterapia promette di operare un miglioramento estetico dopo soli tre minuti di permanenza all’interno di grandi cilindri di acciaio dove il paziente si siede lasciando fuori solo la testa. Alla pressione di un tasto, la persona che indossa solo guanti, calze e biancheria intima viene avvolta da una nube di gas a -150°C. Secondo chi la propone, il trattamento favorirebbe la guarigione dai dolori cronici, combatterebbe l’osteoporosi, l’asma e il calo del desiderio sessuale e avvierebbe processi metabolici in grado di innescare un repentino calo di peso, oltre al fatto che farebbe bene anche all’umore. In pratica, il freddo estremo dovrebbe 'imbrogliare' il corpo facendogli credere di essere in pericolo e quindi consentirgli di attivare una modalità di preservazione mentre il cervello segnala di portare il sangue al cuore accelerando il metabolismo.

