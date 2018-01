Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Non si era presentato benissimo e neppure al pubblico era piaciuto troppo. Legato a un personaggio, troppo impostato al punto che i fan di Uomini e Donne lo avevano ribattezzato il Dama2, data la tanta, troppa (e forzata) somiglianza con Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis. Parliamo di Fabrizio Baldassarre e della sua storia con Sabrina Ghio. Dopo un iniziale gelo, tra la ballerina e il corteggiatore era scattata una bella sintonia e complicità facendo salire le quotazioni del parrucchiere romano che però, con il passare del tempo aveva dichiarato di non essere poi così tanto spronato nella conoscenza di Sabrina e solo ora si scopre il motivo che rilancia le polemiche e le voci sui protagonisti di Uomini e Donne. Sembra tutt’altro che un caso infatti il fatto che Baldassare sia tornato con la sua ex, tanto che qualcuno si è chiesto se si fossero mai lasciati. Un trono, quello di Sabrina Ghio, nato sfortunato insomma e chiuso senza un lieto fine. Dopo aver eliminato Fabrizio, per lei erano rimasti solo due corteggiatori, Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. (Continua dopo la foto)

E con entrambi non erano mancati gli alti e i bassi nelle ultime puntate di Uomini e Donne. La Ghio aveva richiamato in studio Raniolo – che qualche giorno prima aveva deciso di autoeliminarsi – e aveva ricevuto un secco no come risposta. ''Lo scelgo anche se so che è un no", aveva spiegato la Ghio prima di chiamarlo. "Mi piace come persona ma dentro di me non c’è il pensiero di andare via con lei", era stata la risposta del giovane. Per quanto preventivato dalla stessa ex ballerina di Amici è stato comunque un boccone amaro da mandare giù e le sue foto in lacrime hanno ben presto invaso i social. Poco dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne era stato lo stesso Nicolò Raniolo a voler mettere in chiaro le cose e a spiegare i motivi del suo rifiuto.





''Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose – ha scritto il giovane sui social network - vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro come ora è chiaro a Sabrina e insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose ma passare solo per superficiali. […] a me spiace che vi siate fatti delle aspettative, ma devo tenere fede a me stesso, non alle vostre preferenze. Detto questo, - ha concluso il giovane, che molto probabilmente salirà sul famoso trono rosso di Maria De Filippi - vi consiglio di osservare bene le cose prima di sputarci sopra, perché poco prima dicevate tutto il contrario''

