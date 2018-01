Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Gli si possono dire tante cose, ma quando fa il suo lavoro Malgioglio difficilmente ne sbaglia una. Complice poi la nuova ondata di popolarità arrivata col GF Vip, in tv non ce n'è per nessuno, e stavolta ha messo in mostra tutta la sua sensibilità artistica. Milva al Festival di Sanremo 2018: è questo il desiderio di Cristiano Malgioglio. La cantante lo chiama commossa ma non potrà essere al teatro Ariston. Oggi la sua pagina Facebook è il suo unico modo per comunicare con il mondo e raccontare la sua malattia. Un premio speciale al Festival di Sanremo 2018 per Milva: è l’appello lanciato da Cristiano Malgioglio, ospite martedì 2 gennaio a La vita in diretta su Rai1. “Voglio rivolgere un appello alla direzione generale, al direttore di Rai1 Teodoli e naturalmente a Baglioni: dare un premio speciale a Milva – ha detto Malgioglio -, una donna che ha avuto la fortuna di portare la canzone italiana nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone a Theodorakis, si è esibita nei teatri più importanti del mondo. Ed è la donna che ha fatto in assoluto più Festival di tutte. Sappiamo che si è ritirata per problemi di salute. Vado io a ritirare il premio o la figlia Martina". (Continua a leggere dopo la foto)

“Subito dopo La vita in diretta Milva mi ha chiamato al telefono e con un filo di voce mi ha detto: ‘Cristiano, grazie’. Mi sono profondamente commosso”, dice all’Adnkronos Malgioglio. “Non lo conosco di persona – dice Malgioglio – Baglioni è tra i pochi colleghi che non ho mai incontrato, ma conoscendolo come artista penso che anche lui sia sensibile a queste cose e certamente si impegnerà per premiare una donna straordinaria come Milva”. “Sarebbe una cosa bellissima – aggiunge il cantautore siciliano, reduce dal GF Vip 2 – e quello che mi ha spinto a fare la proposta è proprio il fatto che Milva, oltre ad appartenere alla colonna sonora italiana, appartiene a quella del mondo”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Insomma – dice Malgioglio – Milva è un’artista a 360 gradi, completa. Come lei non ne nasceranno in Italia se non tra 300 anni. Anche al Festival di Sanremo ha partecipato più lei di qualsiasi altra cantante. Ben 15 edizioni, senza dimenticare la sua struggente interpretazione della canzone di Giorgio Faletti, The show must go on". E chiosa: “Se glielo assegnano, sarà la figlia a ritirare il Premio o, se lei non potrà, andrò io stesso. E sarà un momento molto commovente perché lei è stata grande interprete di alcune mie canzoni”.

