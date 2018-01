Ti potrebbe interessare: l'Amore di una Mamma Può Tutto. Il Video Più Visto del Momento...

Un lapsus, niente di più, per la sempreverde Patty Pravo che durante "L'anno che verrà" in diretta da Maratea, ha fatto gli auguri con una gaffe da far perdere il fiato (dalle risate). La cantante si è esibita su Rai Uno per il Capodanno e ha fatto gli auguri al pubblico e ai telespettatori. "Comunque vi faccio un augurio di salute, di serenità e anche di qualche soldino... che serve... Un bacio grande, buon anno". Poi ha scandito: "Millenovecento e diciotto, che porta bene". Ci ha pensato Amadeus, conduttore della serata, a "correggere" l'anno mentre lei lasciava il palco. La cantante ha poi rimediato pubblicando un video su Twitter: "Ciao ragazzi, buon anno 2018", ha detto stavolta, "Che sia pieno di sorrisi, di serenità, di salute e anche qualche soldino che non fa male". L’ultima serata televisiva del 2017 ha visto il trionfo del veglione di Rai 1, L’Anno Che Verrà con Amadeus (35,40% di share), che ha doppiato il Capodanno in Musica con Federica Panicucci, su Canale 5 (17,11%). I due programmi si sono differenziati principalmente per la loro struttura: su Rai 1 c’è stato uno show concepito e costruito per accompagnare gli spettatori verso il nuovo anno, con l’orchestra, il corpo di ballo, momenti comici e un cast, più o meno famoso, che ha intonato sia i propri brani che quelli più movimentati, tipici del Capodanno, da ballare e cantare prima e dopo la mezzanotte (con tanto di testo in sovrimpressione). (Continua dopo la foto)

Su Canale 5, invece, l’Unipol Arena di Bologna ha ospitato un grande e lungo concerto, con più di 25 artisti, che hanno cantato i soli loro pezzi più celebri, inframezzati dal countdown per il 2018: anche il fatto che fosse un evento per cui dover comprare il biglietto testimonia che fosse uno show più per il pubblico in Arena che per quello a casa. I due veglioni, comunque, sono filati lisci senza intoppi, o quasi. Sì, perché mentre durante L’Anno Che Verrà, subito dopo la sua esibizione, Patty Pravo ha voluto dare il suo personale augurio per il nuovo anno… il 1918, su Canale 5, invece, c’è stato un innocuo inganno per i telespettatori. Subito dopo il brindisi di mezzanotte in diretta, infatti, Federica Panicucci si è spostata sulla sinistra del palco, per annunciare che l’Arena si sarebbe trasformata in una discoteca insieme a Gabry Ponte. (Continua dopo la foto e i video)

La prima pillola #VNT del nuovo anno è per lei: Patty Pravo augura Buon 1918 a #lannocheverra 🎄Pillola #VeryNormalTRASH🎄 pic.twitter.com/Vj03DzODoq — L🎄LLER🎁 (@SeeLallero) 1 gennaio 2018

Peccato, però, che i circa 12 minuti di esibizione del dj fossero registrati, poichè in quel momento lui stava festeggiando il Capodanno a Bari, nel grande show organizzato da RadioNorba, in cui ha chiuso la serata iniziata da Marco Mengoni. Grazie a un’abilissimo montaggio, quindi, Canale 5 ha iniziato i suoi primi minuti del 2018 in registrata, senza far trasparire nulla agli occhi del pubblico a casa, per poi tornare in diretta con l’esibizione successiva. Fenomeni!

