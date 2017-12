Da settimane, ormai, al trono classico sono arrivati nuovi protagonisti, ovvero Sara Affi Fella (che abbiamo conosciuto a Temptation Island), Nilufar Addati (che fino a poco tempo fa corteggiava Mattia Marciano) e il modello Nicolò Brigante. Ma c'è ancora un altro tronista della precedente edizione che deve concludere il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. È Paolo Crivellin che, a differenza di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini, è ancora lì. Non ha ancora fatto la sua scelta perché evidentemente combattuto su quale delle sue corteggiatrici frequentare fuori dagli studi di Uomini e Donne. Ma il trono classico è cominciato a metà settembre scorso e il suo tempo a disposizione è agli sgoccioli. Quindi quando vedremo in tv la sua scelta? E, soprattutto, quale delle ragazze rimaste in studio per lui deciderà di scegliere? Frenate gli entusiasmi perché sì, la scelta di Paolo sarebbe dovuta avvenire durante la registrazione di giovedì 28 dicembre, come anticipato giorni fa sul sito del programma, ma qualcosa è andato storto. Quindi non solo vedremo la puntata fino al nuovo anno (Uomini e Donne ricomincerà il prossimo 8 gennaio 2018), ma assisteremo a un colpo di scena. (Continua dopo la foto)

I rumor, e anche tutto il percorso di Paolo a Uomini e Donne, davano per certa la scelta di Angela, la sua corteggiatrice più longeva, ma come si apprende dalle anticipazioni già circolate in rete, per il tronista ed ex tentatore di Temptation Island l'esperienza nel programma di Maria potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Il pubblico della trasmissione che si aspettava una scelta rimarrà molto deluso nel sapere che Crivellin ha deciso ancora una volta di rimandare. "Non so chi scegliere", ha spiegato in studio. Segno che in tutto questo tempo di trono non ha ancora individuato una ragazza in grado di ispirargli sentimenti o comunque la voglia di conoscerla fuori dalle telecamere. Eppure quando Maria De Filippi gli ha proposto di trascorrere insieme alle corteggiatrici rimaste tre giorni interi lui ha accettato, felice di poter approfittare anche di questa possibilità. (Continua dopo le foto)

Ma Angela e Marianna non si sono dette d'accordo e, esasperate dalla titubanza di Paolo, hanno deciso di lasciare il programma, impedendogli di portare avanti il suo trono. Giorgia, invece, non è più tra le sue corteggiatrici perché nel corso della registrazione del 28 dicembre Crivellin, dopo avere ammesso di essere interessato a lei meno che alle altre, ha deciso di eliminarla. Quindi ha salutato tutti e si è rifugiata dietro le quinte. I conti sono presto fatti: non resta più nessuna per Paolo, che è rimasto da solo. A questo punto, dunque, è altamente probabile che Crivellin lasci il programma senza aver portato a termine il percorso. Sembra evidente che nessuna delle sue corteggiatrici gli piaccia al punto da essere considerata nel ruolo di futura fidanzata. Ma d'altronde non è mica obbligato a scegliere. A tanti suoi ex colleghi è capitato di non riuscire a trovare la presunta anima gemella in studio, da Maria.

