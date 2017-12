L’avevamo lasciata in malo modo, Paola Perego, immersa fino al collo in una turbolenta polemica riguardo alcune dichiarazione fatte in diretta sulle "donne dell'est". Sembra che adesso, tutto questo polverone, sia solo un lontano e doloroso ricordo. Fu l'account Twitter di ArcobalenoTre, la società di management di Lucio Presta, potentissimo agente tv e marito della conduttrice, ad annunciare che la Perego aveva citato in giudizio i vertici di viale Mazzini "per danni immagine, economici e biologici". Proprio quel "biologici" paventano uno stato di stress psico-fisico di eccezionale gravità, e probabilmente fu proprio quello il tasto su cui i legali della conduttrice milanese, 51 anni, hanno premuto per ottenere un succoso risarcimento e un rientro a breve termine. Dopo l'allontanamento, la Perego aveva ammesso di aver attraversato momenti difficilissimi e si era detta "terrorizzata" all'idea di tornare in tv: "Non avevo responsabilità, ma sono stata punita, mio marito Lucio Presta è stata la mia forza". Poi il colpo di scena post-causa: il riavvicinamento con la tv pubblica (con alcune prime serate non meglio precisate) "dopo un momento di straordinaria follia". (Continua dopo la foto)

Ora sembra confermato che la conduttrice tornerà su Rai1 con un programma ben rodato e che lei ha saputo gestire con un discreto successo. Il venerdì sera la prima rete potrà contare su Superbrain - le super-menti alla cui conduzione torna proprio la Perego. L'esordio è fissato per il 12 gennaio prossimo in prime time. La Perego aveva già gestito due edizioni del programma nel dicembre del 2012 e del 2013 riuscendo a conquistare un discreto gradimento di pubblico e di ascolti che a Viale Mazzini si augurano possa venire ripetuto visti gli ultimi flop della rete. Non solo lo stress lavorativo, la Perego ha fatto notizia in questi giorni per aver ammesso di essere stata molestata: “Anni fa sono stata attaccata al muro da un politico. È la prima volta che lo racconto e non dirò mai il nome perché non mi interessa. (Continua dopo le foto)

Eravamo nel suo ufficio e mi salvai con una bella ginocchiata dove non batte il sole come diceva mia mamma”. Chi si nasconda dietro quel brutto episodio nessuno lo sa e Paola non sembra aver intenzione di fare nessun nome. La Perego, che quest’anno festeggia i 35 anni di lavoro in tv, ha raccontato spesso della sua carriera iniziata come modella “perché avevo bisogno di lavorare”. E degli esordi ricorda ancora i momenti più difficili: “Al primo showroom a 16 anni mi accompagnò mamma. E appena mi lasciò sola con questo tipo, lui si avvicinò sul divano e mi disse: “Andiamo a letto?”. Scappai di corsa”.

