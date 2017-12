Dopo Enrico Brignano, anche la compagna Flora Canto rompe il silenzio sulle accuse di violenza sul set di 'Poveri ma ricchi' lanciate, senza fare nomi, da Anna Mazzamauro contro un attore del film di Fausto Brizzi. L'ex tronista di 'Uomini e donne' ringrazia su Instagram il giornale 'La Verità' "per aver raccontato ed analizzato i fatti in modo oggettivo e con estrema precisione". Il titolo dell'articolo, firmato da Antonello Piroso, è "La gogna del web fa di Brignano un mostro". Perché, dopo le accuse di Mazzamauro, a puntare il dito contro l'attore sono stati proprio i social. Flora Canto dice di augurarsi che l'articolo "possa essere d'aiuto a chi ancora avesse dei dubbi, ma soprattutto - aggiunge - che possa far riflettere". "E - conclude - visto che finalmente sono stati accertati i fatti 'realmente' accaduti o forse meglio dire i fatti 'mai' accaduti, posso dedicarmi finalmente e serenamente al nostro primo Natale con Martina", la figlia avuta da Brignano. Queste, per chi non le ricordasse, le parole dell’ex signorina Silvani "Sono stata picchiata. Ho avuto danni permanenti a un orecchio". (Continua dopo la foto)

Poi l’atto di accusa: "È successo sul set di Poveri ma ricchi di Brizzi e sono rimasta zitta per paura". Il racconto, al Messaggero. "Un attore mi ha picchiata. Ma la produzione mi ha convinta a non denunciare. Me ne sono pentita. Stavamo girando e io sarei dovuta entrare in scena, mentre gli altri erano tutti insieme ad esultare. Chiesi a al regista Brizzi quale sarebbe stato il mio momento. Mi rispose che, stando dietro la porta l'avrei capito da sola. Così tranquillamente mi misi ad aspettare". Tutto normale. Fino al momento del suo ingresso. “Una volta entrata in scena – continua l'attrice nell'intervista al quotidiano romano - ho detto la mia battuta. Si è sovrapposta a quella di un attore. (Continua dopo le foto)

Che senza dire nulla mi ha strattonata e picchiata sull'orecchio. Mi è stato lacerato il menisco dell'orecchio e da allora quando sono in casa e non devo recitare sono costretta a portare il bite, una sorta di apparecchio in bocca" È successo mentre si stava girando e quindi è tutto registrato. "Infatti è stato rivisto tutto. Brizzi mi è stato molto vicino. I rappresentati della produzione mi hanno pregato di non far uscire la notizia per non danneggiare il film.. Ero umiliata e triste. Sono andata all'ospedale. Mi è stato chiesto dal medico di denunciare, ma ho preferito tacere. La stessa produzione che adesso si erge a moralista nei confronti di un autore al quale legalmente non è stato riconosciuto alcun peccato. Quando sono stata picchiata e ho mandato una educatissima lettera per mettere la produzione al corrente di quello che era accaduto non ho ricevuto neppure una telefonata".

Ti potrebbe interessare ”Mi ha legato per sempre a sé…”. Incontenibile Enrico Brignano: da quando è nata Martina non perde occasione per condividere la gioia coi fan. E dopo l’annuncio social, ecco gli auguri da Sanremo e una prima, dolcissima foto