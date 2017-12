“Sto cercando di andare avanti, ma…”. E l’intervista si interrompe, già perché Sergio Sylvestre si lascia andare a una profonda confessione e Silvia Toffanin non riesce a trattenere le lacrime. Commozione in studio e a casa: le parole di Sergione che hanno toccato tutti

Grande commozione a Verissimo per Silvia Toffanin e il suo ospite speciale. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti al racconto di Sergio Sylvestre, il vincitore di Amici 15. Il cantante americano ha parlato della prematura scomparsa del padre, avvenuta solo lo scorso maggio. Una grave perdita per Sergione, non ancora superata. Il protagonista del talent show di Maria De Filippi ha spiegato che sta facendo il possibile per andare avanti ma che la mancanza del genitore si fa sentire ogni giorno, in ogni momento della quotidianità. Sergio si è confidato con molta difficoltà: rivedere foto e dediche per il padre lo ha molto provato. Tanto che, tra una confessione e un’altra, si è fermato più di una volta per asciugare le lacrime e riprendere fiato. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è a sua volta commossa e a fatica è riuscita a portare a termine l’intervista. “Sto cercando di andare avanti grazie alla musica, alla mia carriera. Penso a mi padre ogni giorno, mi manca tantissimo. Spero sia fiero di me” ha dichiarato Sergio Sylvestre tra le lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragazzo ha poi ricordato che è stato proprio il genitore a farlo venire in Italia dopo l’infortunio che ha stroncato la sua carriera nel mondo del rugby. Nel nostro paese Sylvestre è riuscito a superare quel dolore e a trovare nuova linfa vitale nella musica. Qui è riuscito a superare altre difficoltà come il bullismo. Sergio ha infatti ammesso di essere stato vittima dei bulli e dei razzisti ma che i suoi genitori l’hanno sempre spronato a battersi per esaudire i suoi sogni. (Continua a leggere dopo la foto)

“Il tuo sorriso mi ha sempre rallegrato. Mi hai salvato la vita innumerevoli volte e mi hai insegnato tante belle cose. Quando sembrava che il mio mondo stesse crollando e che fosse tutto finito, tu mi hai dato le ali e mi hai aiutato a volare. Grazie papà!“ ha scritto Sergio su Instagram all’indomani della morte del genitore.

