”Irriconoscibile!”. Correva l’anno 2004 ed Erika Braidich partecipava come concorrente all’edizione numero 4 del Grande Fratello. Capelli neri e occhioni a mandorla, ve la ricordate così? Bene, dimenticate tutto, perché oggi il suo aspetto è decisamente cambiato

Correva l'anno 2004 ed Erika Braidich partecipava come concorrente all'edizione numero quattro del Grande Fratello. Nata a Spoleto il 28 aprile 1975 ha sempre vissuto con i nonni essendo orfana di madre e nona vendo rapporti con il padre. Al Grande Fratello VIp si presentava come una grande appassionata di film di avventura, thriller e fantasy, ma anche di musica da Franck Sinatra al rapper Eminem. All'epoca disse di partecipare al Grande Fratello perché era il sogno della sua vita di allora 29enne. Oggi, sono trascorsi tredici anni dalla partecipazione ed Erika è incredibilmente cambiata. Il suo look è molto diverso da quello che aveva sfoggiato anni fa all'interno della casa del Grande Fratello. Erika ha infatti abbandonato il suo colore naturale dei capelli e ha optato per un biondo caldo. Dopo l'esperienza nel reality show di Canale cinque la Braidich ha aperto un centro estetico e oggi si occupa di make-up, micropigmentazione cutanea occhi, labbra e sopracciglia. L'ex gieffina di Spoleto, titolare di una piccola azienda insieme ad altri soci, lo scorso anno è stata rinviata a giudizio con l'accusa di truffa, come fa sapere il Corriere dell'Umbria. (Continua a leggere dopo la foto)

L’ex concorrente del Grande Fratello, comunque, non è nuova a questo tipo di problematiche: già nel 2010 fu accusata di tale reato dalle Iene stesse che le dedicarono addirittura un servizio. I fondi stanziati dallo stato che sarebbero dovuti finire in busta paga dei dipendenti sono stati gli unici che i lavoratori hanno visto in quanto, la parte di denaro che avrebbe dovuto devolvere l’azienda non è mai stata devoluta a stipendio. Quando Erika fu contattata telefonicamente in seguito, la sua giustificazione fu questa: ''La richiesta del contributo provinciale è stata fatta prima che io rilevassi l’azienda (8 gennaio 2010, ndr). - aveva spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello - Ho ereditato solo debiti, tra cui anche questa situazione, da imputare esclusivamente alla vecchia gestione, per la quale in quel periodo lavoravo come ‘esterna’.

''Io pago di tasca mia, altro che 'soldi intascati'. Mi stupisce la superficialità con cui Le Iene hanno fatto il servizio, - aveva detto all'epoca Erica in un'intervista - attaccando direttamente me senza documentarsi su chi abbia effettivamente usufruito dei soldi della Provincia, ma capisco che il mio nome faccia più audience di qualche altro. Saranno le carte a parlare e la cosa che più di tutte mi dispiace è che passo per una che sfrutta una situazione di comodo quando invece ho pagato e continuo a pagare i miei dipendenti con i miei soldi''.

