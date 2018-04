Fondata nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum, Whatsapp è la più celebre delle applicazioni per messaggistica istantanea. Al prezzo di pochi centesimi all’anno, Whatsapp permette di condividere messaggi testuali, vocali, immagini e video con tutti gli altri utenti del servizio, bypassando i costi imposti dagli operatori per servizi come sms e mms. WhatsApp prevede un’età minima per poter utilizzare i suoi servizi, che al momento è di 13 anni. Le informazioni legali dell’app sono infatti molto chiare al riguardo: ''L’utente deve avere almeno 13 anni per utilizzare i Servizi (o età superiore necessaria nella sua nazione affinché sia autorizzato a usare i nostri Servizi senza il consenso dei genitori). Oltre ad avere l’età minima richiesta per usare i nostri Servizi in base alle leggi applicabili, ove l’utente non abbia l’età richiesta per poter accettare i Termini nella sua nazione, il suo genitore o il suo tutore devono accettarli a suo nome''. Il nuovo Gdpr, il regolamento generale che protegge i dati personali degli utenti, riguardante le condizioni d’uso dei vari social network e delle chat, obbligherà di fatto anche l’app messaggistica più utilizzata al modo, ad allinearsi alle nuove normative. (Continua a leggere dopo la foto)

Una nuova regolamentazione che potrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane, ma che si limita, almeno momentaneamente, ad essere una semplice indiscrezione da parte di WABetaInfo che con un tweet sul proprio profilo annuncia la probabile manovra della società. Alcune indiscrezioni dicono che dal prossimo 25 maggio – data in cui scadrà il periodo di transizione del regolamento – WhatsApp potrebbe elevare la soglia d'età da cui è permesso utilizzare il servizio dai 13 anni attuali ai 16 anni. A raccontarlo è WABetaInfo, sito sempre ben informato sulle novità della popolare chat controllata da Facebook, tramite un tweet sul proprio profilo diffuso nei giorni scorsi. (Continua a leggere dopo le foto)

Una restrizione resa necessaria per salvaguardare e proteggere i dati sensibili degli utenti, soprattutto di coloro che risultano essere la parte più "debole" della società: i giovani. Al momento i termini d’uso mantengono il tradizionale livello dei 13 anni, legato in realtà a quanto previsto dal Children’s Online Privacy Protection Act, la legge statunitense sulla raccolta dei dati personali dei minori che da vent'anni influenza, pur senza alcun valore sotto il profilo giuridico, l'attività di queste piattaforme in tutti i Paesi in cui sono presenti, con rare eccezioni.

