Lei, come tanti in questa epoca sempre più social, viveva costantemente schiava dei suoi profili, lo sguardo perennemente chino sul telefonino per pubblicare foto e post e controllare i like e le condivisioni ricevute. Lui, il marito, aveva iniziato a non sopportare più l'atteggiamento della consorte, aggredendola verbalmente e intimandole di smetterla. Fino a quando, purtroppo, la storia non ha preso una piega drammatica, culminata in un brutale omicidio consumato nel sonno. Tutto è successo, come raccontato sulle pagine del Daily Mail, nella città di Gurgaon in India. Hariom, questo il nome dell'uomo, ha perso completamente la testa, aggredendo la moglie Luxmi, 32 anni, mentre quest’ultima dormiva nel letto di casa. Le ha messo le mani intorno al collo e ha stretto fino a strangolarla, stanco di sopportare il suo trascorrere "tutte il tempo, giorno e notte" su Facebook e WhatsApp, trascurando lui e il resto della famiglia. Subito dopo aver commesso l'omicidio, visibilmente in stato di choc, il marito è poi rimasto accanto al corpo della donna, immobile, senza più dire una parola. (Continua a leggere dopo la foto)

A trovarlo in quello stato è stato poi il suocero. Hariom, 35 anni, è rimasto accanto al corpo senza vita fino a quando non è arrivata la polizia, subito allertata dal parente che si era trovato di fronte la drammatica scena. Quando è stato arrestato, con l'accusa di omicidio, ha dichiarato di aver acquistato a sua moglie uno smartphone pochi anni dopo il matrimonio tra i due, che era stato celebrato nel 2006. Da quel momento, secondo Hariom, la donna avrebbe passato ore al telefono, chattando su Facebook e WhatsApp e pubblicando materiale in continuazione. Alla polizia ha spiegato, tra le lacrime per quanto fatto: "Negli ultimi due anni, lo smartphone l’ha pian piano cambiata e ha iniziato a ignorare me e i bambini. Non esistevamo più". (Continua a leggere dopo le foto)

"Non esistevamo più – si legge ancora sulla testata britannica che ha riportato la testimonianza dell’uomo - Non preparava da mangiare, non faceva le faccende domestiche, non accompagnava i bambini a scuola né li aiutava a fare i compiti. Era collegata giorno e notte a Facebook e WhatsApp". Di fronte alla dipendenza della moglie, Hariom aveva iniziato pian piano a perdere la testa e aveva anche iniziato a sospettare che la donna avesse un amante: "Sospettavo che avesse una relazione online". Pare che poco prima che la donna si infilasse nel letto per dormire, lei e il marito avevano avuto una feroce litigata. Probabile che dietro il raptus di follia ci sia stata anche la gelosia dell’uomo, ormai convinto di essere tradito.

“WhatsApp salva queste vostre foto”: l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro, sappiate che vi sbagliate. E di grosso