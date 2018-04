Giorni difficili per i social. E a pagarne lo scotto sono gli utenti. È notizia di qualche giorno fa infatti che la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova "ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso infatti confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone nell'Ue possono essere stati impropriamente condivisi con Cambridge Analytica". A dirlo è il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "La lettera - continuava Wigand - spiega anche le misure che Facebook ha adottato: studieremo la lettera in maggiore dettaglio, ma è già chiaro che questo richiederà ulteriori discussioni con Facebook sui cambiamenti introdotti, anche nel contesto delle nuove regole Ue sulla protezione dei dati e delle questioni più ampie connesse al processo democratico". Facebook in down, sbranato in borsa, Facebook che, insomma, ha toppato. Ora gli altri social cercano lo scalpo del gigante. (Continua dopo la foto)

Saranno WhatsApp e Instagram a tentare di sensibilizzare gli utenti per farli abbandonare il papà di tutti i social. La data della protesta, scrive economia e finanza, dovrebbe essere mercoledì 11 aprile, giorni in cui Mark Zuckemberg farà il suo intervento nel parlamento statunitense. Secondo i rumors tale protesta dovrebbe comportare un blocco di 24 ore di social come WhatsApp e Instagram, in sintesi: vogliono bloccare Facebook, ma si bloccano loro. Al di là della bontà di questa protesta, l’intenzione è quella di sollecitare l’opinione pubblica, già scossa dai fatti del Cambridge Analytica, e riuscire ad ottenere un cambio di rotta nell’utilizzo delle informazioni contenute nei nuovi strumenti di comunicazione.





E’ bene precisare che il blocco di WhatsApp e Instagram è facoltativo, nel senso che saranno gli utenti non entrare nelle suddette piattaforme per 24 ore. In attesa di vedere cosa succederà, sembra muovere i primi passi un'istruttoria dell'Antitrust su Facebook che potrebbe essere responsabile di "informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". Lo annuncia un tweet dell'Autorità, citando un'intervista a 'SkyTg24' del presidente Giovanni Pitruzzella.

Nei confronti del social network "l’Antitrust oggi ha aperto un procedimento per pratiche commerciali scorrette, che riguarda il messaggio ingannevole che viene dato al consumatore. Quando ci iscriviamo a Facebook sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito e lo sarà sempre. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende" spiega il presidente Pitruzzella a 'SkyTg24'.

Ti potrebbe interessare:

“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook”. Addirittura… Più di un utente lo sta pensando o facendo. E ora arriva la notizia su quello che accade dopo l’uscita dal social