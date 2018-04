Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente l'immagine da loro stessi scelta. Tutti ne abbiamo impostata una, dove cerchiamo solitamente di apparire eleganti o immortalati con alle spalle un panorama mozzafiato, magari insieme a un fidanzato/a o amici fidati. Quello che però forse non tutti sanno è che quella sorta di semplice e immediata cartina tornasole di noi stessi nell'etere nasconde anche delle insidie che sarebbe sempre bene non sottovalutare. Proprio in queste ore, infatti, diversi siti di informatica stanno riportando una notizia che ha inquietato diversi utenti, alle prese con un fenomeno decisamente spiacevole e difficile da arginare. (Continua a leggere dopo la foto)

Pare infatti che nelle ultime settimane sulla popolare app di messaggistica da poco diventata parte della famiglia Facebook si stiano moltiplicando gli episodi di foto rubate da hacker o da malintenzionati di vario genere. Rubare l'immagine su WhatsApp daltronde è semplicissimo. Tutto quello che bisogna fare è infatti cliccare su di essa, aspettare che si apra a schermo intero e fare un semplice screenshot con lo smartphone. L'utente "derubato" non saprà mai nulla e non riceverà nessuna notifica che gli faccia presente l'accaduto. Ma qual è il vantaggio di appropriarsi di queste istantanee? Presto detto: spesso attraverso quelle immagini vengono costruiti dei profili falsi, che sembrano così più verosimili. (Continua a leggere dopo le foto)

Tanto per fare un esempio, molte immagini profilo rubate sono utilizzate per scopi pubblicitari con messaggi di spam ed altre comunicazioni invadenti. In altri casi, invece, il lucro è ben peggiore, visto che attraverso profili fake vengono inviati malware, virus o file infetti di vario genere. A fare da cavallo di Troia sono proprio quelle fotografie all'apparenza così vere, che spingono gli utenti a pensare che ci sia qualcuno realmente intenzionato a contattarli, abbassando così le difese.

“Ecco come spiare amici, fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp, allarme tra gli utenti: una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così