Le profezie sul giorno della propria morte, che anticipano il momento in cui una persona passerà a quella che viene definita "miglior vita", sono un cliché che popola dai tempi dei tempi racconti, miti, libri e film. Accendendo tra l'altro il solito dibattito intorno al quesito "Se fosse possibile, vorreste davvero sapere quando arriverà la vostra ora?". Sì, risponde chi è convinto che la conoscenza precisa del nostro tempo in questo mondo permetta di ottimizzare al meglio le giornate che scandiscono l'esistenza. No, ribadisce chi di contro teme che la notizia potrebbe rendere molto più spaventoso e angosciante il momento del trapasso. Se appartenete al primo di questi due schieramenti, sappiate che potrebbe essere arrivata l'app che fa per voi. Di cosa si tratta? Il nome è Gero ed è stata sviluppata dal Moscow Institute of Physics and Technology. L'applicazione, gratuita, sostiene di prevedere la data della morte della persona che l'ha scaricata sul proprio smartphone, con una approssimazione di 36,5 giorni. Una stima abbastanza precisa, a dire la verità, abbastanza da far aumentare subito le palpitazioni ai più ansiogeni. (Continua a leggere dopo la foto)

Su che basi arriva la profezia? Il tutto funziona monitorando l'attività fisica registrata dal dispositivo e analizzata dall'intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori. Gli scienziati russi hanno esaminato i dati contenuti nel National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes) raccolti dal 2003 al 2006, e in base a questi parametri hanno configurato l'algoritmo alla base dell'applicazione che riesce a stimare la longevità della persona mettendo in relazione i dati anagrafici, fisici e sportivi con l'aspettativa di vita. In questo modo l'app tenta di stimare la durata dell'esistenza biologica degli individui che decidono di fornire i propri dati. (Continua a leggere dopo le foto)

Secondo i ricercatori, "molte compagnie di assicurazioni hanno già iniziato a offrire sconti ai propri clienti in funzione dell'attività fisica monitorata dai braccialetti fitness in vendita ormai in centinaia di modelli. L'intelligenza artificiale ha raggiunto livelli tali da poter essere usata anche per perfezionare i modelli di rischio legati alla longevità". Lo studio è stato pubblicato su 'Scientific Reports'. In molti, ovviamente, si sono detti scettici circa le reali capacità dell'app di predire la morte degli utenti. In tanti, comunque, si sono già detti pronti a provare, fosse anche solo per gioco.

