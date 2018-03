Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L'uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. Ultimo in ordine cronologico, anche se la gravità è ancora tutta da verificare, è l'allarme che si è diffuso in queste ore intorno a WhatsApp, l'ormai mitica icona verde con la quale tutti hanno famigliarità e che permette di condividere messaggi, video, audio e fotografie con i nostri contatti a tempo record. Una nuova app iOs pensata per iPhone sarebbe infatti secondo alcuni esperti da mettere nel mirino, in quanto potrebbe permettere ad altre persone di sbirciare quello che facciamo e avere così accesso alla nostra vita privata. Il nome della novità subito finita nella bufera è ChatWatch e, come scrive la testata britannica Metro, non sono pochi i campanelli d'allarme nati nelle ultime ore in merito. (Continua a leggere dopo la foto)

L'app, la cui pericolosità come detto è ancora tutta da confermare, nasce con l'intento di aiutare le persone a trovare contatti intorno a loro: amici, parenti, colleghi, anche quando questi ultimi hanno disabilitato le funzioni per tenere traccia delle loro ultime posizioni. Tutto quello che bisogna fare è pagare un paio di dollari a settimana e selezionare i numeri da monitore con questa applicazione, così da sapere quando sono online e quando invece offline. Pagando una cifra aggiuntiva, è possibile aumentare il numero degli utenti monitorati da due a dieci, e non è escluso che successive introduzioni possano far crescere ulteriormente questo numero. (Continua a leggere dopo le foto)

L'app permetterebbe così di creare una sorta di storia virtuale di un altro utente, sapendo così esattamente quando si trovano al telefono e stanno utilizzando Whatsapp. Comparando due numeri tra quelli selezionati, è anche sapere con buona approssimazione se e quanto sono stati in contatto l'uno con l'altra. Un modo per permettere, tra l'altro, ai datori di lavoro quanto tempo impiegando i loro impiegati a chattare con gli amici. Ma anche un pericolo per la privacy di tutti secondo alcuni utenti che sono subito balzati sul piede di guerra chiedendo che l'app venga immediatamente ritirata.

