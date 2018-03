Grazie alla crescente diffusione dei lettori d'impronte digitali sbloccare il proprio telefono è diventato più comodo che mai. E questo è positivo visto che molti non hanno voglia di inserire ogni volta il PIN o di tracciare la sequenza di sblocco o sono vittime di furti. In questo caso il danno per il malcapitato di turno va al di là della perdita dell’oggetto fisico. Uno smartphone – per quanto costoso - non avrà mai il valore dei dati che racchiude: la rubrica dei contatti, il calendario, i messaggi, la cronologia del browser, le nostre applicazioni cloud e le foto dicono molto, se non tutto, della nostra vita e delle nostre abitudini. Ed è proprio qui che è necessario intervenire. Il codice di accesso è quindi uno strumento utile per i possessori di smartphone ma in casi di emergenza può diventare difficile o addirittura impossibile telefonare. In caso di incidente, per esempio, il telefono può aiutare il personale sanitario ad accedere ad alcune informazioni importanti sulla vittima, soprattutto se priva di conoscenza. (Continua a leggere dopo la foto)

In realtà, esiste un trucco di cui tutti stanno parlando, un trucco salvavita e è stata proprio un'infermiera inglese a consigliarlo in un suo post pubblicato su Facebook. “Lavoro in un ospedale e vedo sempre pazienti arrivare al pronto soccorso senza avere idea di chi siano e senza ricordare la loro anamnesi. E i loro telefoni sono bloccati! Molte persone non sanno che è possibile scaricare un’applicazione chiamata 'Health' (gratis per iPhone) e inserire il proprio 'Medical ID'. Non lo sapevo neanche io prima di comprare l’iPhone''. Installare “Medical ID” è semplice e veloce. Funziona sia sugli iPhone che su Android e in molti casi di emergenza potrebbe essere utile al possessore dello smartphone. (Continua a leggere dopo le foto)





Nel campo “Medical ID” potete inserire le informazioni desiderate: la propria anamnesi e i contatti delle persone da chiamare in caso d’emergenza. ''Il suo nome è Health – ha spiegato l'infermiera - Aprendola, nel campo denominato Medical ID, è possibile inserire tutte le informazioni utili : la propria anamnesi, le persone da contattare in caso di necessità …”. L’applicazione si installa in pochi secondi ed è gratuita. Dopo aver compilato il vostro Medical ID con tutte le informazioni utili, cliccate su : Show on lock screen ( mostra quando lo schermo è bloccato)

“Ci dispiace, il suo telefono è bloccato per 80 anni”. L’incubo di ognuno, in epoca social: torna a casa, accende l’iPhone e fa un’assurda scoperta. Il motivo? Cosa le era successo (e come evitarlo)