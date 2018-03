WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per registrare gli audio da inviare era necessario tenere premuto con il dito per tutto il tempo l'icona del microfono. Un sistema considerato decisamente scomodo soprattutto nel caso di audiomessaggi lunghi. Adesso saranno registrabili senza la pressione continua, e quindi solo con lo swipe verso l’alto. In questo modo la registrazione terminerà solo quando si deciderà di stopparla toccando una sola volta il tasto stop. Una novità, per la verità, presente già nella versione 2.17.81 di WhatspApp ma disponibile solo per IOS. Oltre a questa novità, sembra che un’altra funzione arrivi direttamente dal mondo Telegram, app rivale di WhatsApp. (Continua dopo la foto)

Parliamo dei messaggi video, i quali risultano essere un vero e proprio alter-ego delle note vocali.Con questi gli utenti potranno registrare brevi messaggi mostrando il filmato di loro stessi, in modo da essere molto più chiari in un qualsiasi tipo di spiegazione. Nelle settimana scorse era stato rilasciato un aggiornamento che permetteva la creazione di profili invisibili. Non semplicissimo, di sicuro utile se si vuole continuare a utilizzare l’App senza essere spiati. “Per avviare la creazione di profili invisibili WhatsApp devi prima fare una cosa: scegliere i contatti da nascondere – scrive in un lungo e dettagliato articolo Lorenzo Renzetti - Una volta che ti sei annotato queste persone sei a metà.





Per farle sparire dalla rubrica devi creare un gruppo speciale e poi renderlo invisibile. Dopo che lo hai creato, devi assegnare tutti i contatti che vuoi far sparire al gruppo e poi aggiornare la lista contatti. In questo modo, i profili invisibili WhatsApp rimarranno nascosti della rubrica del telefono. Ma saranno visibili nella rubrica di WhatsApp. Questo meccanismo si chiama uso dei contatti nascosti e ti permette (tramite l’opzione speciale nel sistema) di scegliere in ogni momento se mostrare o nascondere i profili invisibili WhatsApp che hai creato. Così sarà facile far sparire i profili invisibili WhatsApp dal sistema, tanto quanto comunicare con queste persone senza che altri se ne accorgano”.

Ti potrebbe interessare: “Questa sì che è una gran bella notizia”. WhatsApp, la novità che ci salverà. In arrivo la funzione che attendevamo da mesi. E il mondo intero ringrazia