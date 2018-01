Ci risiamo, ogni tanto se ne inventano una. Quanto sono utili gli smartphone e tutti gli strumenti tecnologici che usiamo... Sì, però anche quanto bisogna starci attenti! Spesso le truffe sono dietro l'angolo e restiamo fregati. Nuovo alert della polizia contro le truffe. Tramite il profilo Facebook "Una vita da social" gli agenti mettono in guardia gli utenti. Diverse vittime infatti sono cadute nella trappola appena scoperta. Hanno trovato una chiamata senza riposta sul loro cellulare, da un numero con prefisso +373 (segnatevelo almeno evitate di caderci anche voi) e hanno provato a richiamare il numero, che in realtà rimanda a un'utenza estera "che prosciuga ricariche e minuti in abbonamento". La polizia avverte: "Chi chiama viene dirottato su numeri e opzioni che portano a sottoscrivere un nuovo abbonamento telefonico, il tutto senza chiedere autorizzazioni e consensi" si legge nel post. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ma a volte basta richiamare il numero e, anche senza ricevere risposta, si entra in un circuito di collegamento internazionale che prosciuga ricariche e minuti di abbonamento, perché senza saperlo si va su una linea a pagamento con costi che vanno da 1 euro a 1 euro e 50 ogni dieci secondi". Le telefonate arrivano di solito tra le 18:30 e le 20:30 di sera, cioè "quando la maggior parte delle persone è più libera dal lavoro e più propensa a richiamare".

Ma gli agenti ribadiscono: mai richiamare quel numero. "Se vi capita, consigliamo di denunciare subito il fatto alla Polizia per permettere agli investigatori di raccogliere quanti più elementi sul caso". Quindi, come sempre raccomandiamo la massima prudenza e vi invitiamo a seguire la pagina della polizia per rimanere sempre aggiornati e mai fregati.

