Premesso che spiare WhatsApp senza l'autorizzazione del legittimo proprietario di un account è illegale e costituisce una grave violazione della privacy, esistono tuttavia dei modi per controllare l'applicazione di messaggistica.Per proteggersi dalle intrusioni, oltre ovviamente a non lasciare lo smartphone incustodito, è possibile nascondere l'orario dell’ultimo accesso come anche eliminare la notifica della lettura delle conversazioni. E' importante inoltre evitare di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche. Come si legge su blog e siti specializzati in nuove tecnologie, una delle applicazioni che visualizza i contatti WhatsApp è WhatsAgent. Con l'app si può visualizzare il numero di disconnessioni, la durata delle permanenze online e l'ultimo spegnimento del dispositivo e si possono ricevere notifiche istantanee non appena i nostri contatti tornano online. Si può inoltre trovare il numero totale di minuti rimasti online nell'arco delle 24 ore. Un'altra applicazione disponibile sul mercato è Mspy, che permette di controllare tutte le conversazioni di WhatsApp. (Continua dopo la foto)

Accedere alle informazioni direttamente dal pannello di controllo e monitorare WhatsApp su un dispositivo iOS senza jailbreak. C'è poi Flexispy, software spia che può intercettare i messaggi. In particolare, visualizza le chat di WhatsApp con ora e data dei messaggi, guarda la foto del profilo e il nome di chiunque chatti con il soggetto da sorvegliare, visualizza foto, video e ascolta i messaggi audio.E, ancora, Spyrix, in grado di monitorare l’attività della tastiera (keylogger), l’attività sui social network, la navigazione sul web, Skype e messaggistiche. Cose che probabilmente sapevate già. Quello che invece forse non sapete è che i gruppi su WhatsApp sono a rischio di infiltrazioni, nonostante la crittografia.





La scoperta è di alcuni ricercatori dell'università tedesca di Bochum, che l'hanno illustrata alla conferenza Real World Crypto a Zurigo. Secondo gli esperti, a causa di una falla di sicurezza chiunque controlla i server di WhatsApp è in grado di inserire nuove persone all'interno dei gruppi, come se ne fosse l'amministratore. Da quel momento in poi, il nuovo membro è in grado di leggere i messaggi inviati dagli altri. «La riservatezza del gruppo viene interrotta non appena il membro non invitato può ottenere tutti i nuovi messaggi e leggerli», spiega uno dei ricercatori, Paul Roesler, a Wired. Un portavoce della compagnia ha confermato la scoperta dei ricercatori ma ha evidenziato che, in caso d'infiltrazione, tutti i membri del gruppo vedrebbero la notifica che informa della presenza di una nuova persona. Non allarmatevi troppo quindi, ma occhi aperti.

