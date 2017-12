Anno nuovo vita nuova, recita un vecchio adagio che a quanto pare trova la sua perfetta applicazione anche nel mondo della tecnologia. Il 2018 porterà infatti con sé, come ormai da tradizione, un lungo carico di buoni propositi, desideri da realizzare ed errori da non ripetere, accompagnato però da una novità che non tutti gli utenti potrebbero gradire: WhatsApp smetterà infatti di funzionare su alcuni sistemi operativi telefonici a partire proprio dal 1 gennaio. Un annuncio che è stato fatto proprio dalla popolarissima app di messaggistica istantanea e che in queste ore sta facendo il giro del web, preoccupando non poco i lettori. Ecco come funzioneranno davvero le cose: "Una decisione non facile – si legge nella nota ufficiale – ma quella giusta, perché permetterà alle persone di tenersi meglio in contatto con amici, parenti e persone care. Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare Android, iPhone, o Windows Phone prima della fine del 2017 per continuare ad usarlo". (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Non si tratta di una sorpresa vera e propria, però, considerando che già in passato la notte del 31 era stata l'ultimo giro di ruota per tanti dispositivi con qualche anno alle spalle e che non sarebbero stati più supportati nei mesi a venire. Già alla fine del 2016, infatti, l'app non era più supportata dalle seguenti piattaforme: BlackBerry OS e BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 e Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS/iOS 6. Ora la lista si allungherà. Nel dettaglio, ecco quali saranno i modelli interessati a questo cambiamento. (Continua a leggere dopo le foto)

Nel nuovo elenco diffuso, queste le piattaforme su cui nel 2017 non sarà più possibile utilizzarla: Nokia Symbian S60 (dopo il 30 giugno 2017), BlackBerry OS e BlackBerry 10 (dopo il 31 dicembre 2017), Windows Phone 8.0 e versioni precedenti (dopo il 31 dicembre 2017), Nokia S40 (dopo il 31 dicembre 2018) e Android 2.3.7 e precedenti (queste ultime dopo l'1 febbraio 2020).

Auguri di Natale su WhatsApp: una lista (infinita) di messaggi e immagini da inviare a tutti