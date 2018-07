Mai visto Francesco Renzi? Il figlio di Matteo e la Serie A: calciatore da 1,85 cm

Di cognome fa Renzi, dicono che sia un trascinatore ed è appassionato di calcio. Ma il suo nome non è Matteo. Si chiama Francesco, ha 17 anni ed è il primogenito dell’ex presidente del Consiglio. Nel suo futuro, però, non sembra esserci la politica. L'Udinese potrebbe tesserare il giovane, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, come detto, figlio dell'ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina. Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a diventare capocannoniere. Un risultato che ha comportato la convocazione nella Nazionale under 17 dilettanti e poi le attenzioni dei club professionistici, il Genoa prima di tutti. E poi, appunto, l'Udinese, sui cui campi del Bruseschi Francesco sta provando sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore della Primavera David Sassarini, e dei dirigenti bianconeri. "Con la maglia dell'Affrico di Firenze - racconta il Messaggero del Veneto - ha segnato gol a raffica nella categoria Allievi regionali, di cui è stato capocannoniere". (Continua a leggere dopo la foto)



Il figlio dell'ex premier, alto un metro e 85 centimetri, è stato anche convocato in Nazionale under 17 e ha giocato con la rappresentativa della Toscana al Trofeo delle Regioni. Il Messaggero Veneto riporta che in prova ci sono anche Bean Slimanen, danese, e Filippo Paolocci, attaccante classe 2002 della Ternana. Fino al 30 luglio la Primavera si allenerà a Udine, poi si trasferirà ad Ampezzo, dove rimarrà per il ritiro prestagionale fino al 12 agosto. Già fissate alcune amichevoli, con il primo test in agenda il 4 agosto, alle 17, a Preone col Venezia.

Lo scorso aprile il Genoa lo ha voluto per un provino. Come spiegato dal giornalista Valerio Arrichiello sul Secolo XIX, all’inizio di aprile Renzi junior si è allenato per due giorni a Voltri con gli Allievi della Primavera rossoblu. “Ci ha fatto un’ottima impressione”, aveva dichiarato al quotidiano ligure Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa. “Ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso. Sembra un attaccante vecchia maniera, ricorda un po’ Pratto, senza però la tipica corsa ingobbita di Lucas”.