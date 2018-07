Tempo d'estate, di condizionatori accesi e fughe al mare per cercare un po' di fresco in riva al mare. Ma anche, per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, di sogni in spiaggia, a parlare con i vicini di ombrellone dei possibili colpi di mercato della propria squadra del cuore. Girotondi che spesso rimangono soltanto ipotetici e che coinvolgono però via via tutti i principali atleti: tra questi il solito Mario Balotelli, al momento ancora in forza al Nizza, in Francia, nonostante le tante voci di una cessione in vista. Vero o meno che sia, l'attaccante italiano ha trovato un altro modo per far parlare di sé, puntando forte sulla vita sentimentale. L'ultimo scoop sul suo conto è stato lanciato dal settimanale Chi, che lo ha immortalato a sorpresa in compagnia di una ragazza giovane e molto, molto bella. Che sia la sua nuova fidanzata? Le foto dell'incontro hanno ovviamente fatto subito il giro dei social, scatenando la fantasia di ogni testata di gossip italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Impossibile, però, dire con certezza se la giovane vista in compagnia dell'attaccante, ultimamente fuori dal giro della Nazionale ma determinato riconquistarsi un posto da titolare nella nuova Italia di Roberto Mancini, sia a tutti gli effetti una sua nuova fiamma o una semplice amica. La complicità tra i due (immortalati dai paparazzi) sembra però essere evidente e ha già scatenato più di un sospetto. Gli scatti sono stati realizzati in Costa Azzurra, dove Mario si trova in vacanza. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto si legge sulle pagine dello stesso Chi, la ragazza sarebbe "una mora conosciuta da poco". La testata è stata inoltre la prima ad avanzare ipotesi di una vera e propria storia, parlando di "aria di flirt". Il calciatore dunque, anche se dopo la nascita del secondo figlio ha dichiarato di non essere interessato ad impegnarsi, ha passato la giornata a rilassarsi con questa bella mora in piscina. Le foto pubblicate, però, non lasciano trapelare alcun bacio o atteggiamento intimi tra Balotelli e la ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)

Presto, dunque, per parlare di qualsiasi cosa. Di sicuro c'è che a distanza di pochi mesi dalla nascita del figlio Lion, pare sia arrivata definitivamente al capolinea la storia tra Mario Balotellie Clelia (la madre del secondogenito del calciatore). Che Mario si sia subito deciso a buttarsi in nuove avventure sentimentali? Ancora qualche giorno di vacanza (e qualche scatto dei paparazzi) e ne sapremo di più.

