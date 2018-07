Il Mondiale di Russia 2018 si è concluso e ha emesso il suo verdetto: la Francia è campione del mondo, nonostante le preannunciate "gufate" da parte di tutto il popolo italiano. La partita è stata bella, emozionante e caratterizzata da tante azioni salienti. Il risultato finale dice Francia 4 - Croazia 2. Parte malissimo la nazionale balcanica: l'"italiano" Mandzukic fa un clamoroso autogol regalando così il vantaggio ai nostri cugini. Poco dopo, sempre nel primo tempo, ci pensa un altro "italiano", Perisic (milita nell'Inter), a riprendere in mano la partita trovando il pareggio con un gran gol di sinistro dopo una serie di rimpalli in area. Sembra una maledizione, però, perché lo stesso Perisic poco dopo è protagonista di un altro sfortunato episodio: mentre difendeva un calcio d'angolo, la palla gli va a finire sulla mano e per l'arbitro, dopo un lungo consulto con il Var, non ci sono dubbi: è rigore. Sul dischetto si presenta Griezmann che non perdona: si va negli spogliatoi con il vantaggio francese. (Continua a leggere dopo la foto)

Il secondo tempo è un assolo francese. La Croazia sembra non averne più e i bleus dilagano. Il 3 a 1 porta la firma di Pogba (altra conoscenza italiana dopo i suoi anni juventini) che trova un grandissimo gol di sinistro dal limite dell'area. Il centrocampista del Manchester United ha provato prima di destro, poi sulla respinta ravvicinata del difensore croato ha trovato l'angolo alla destra del portiere Subasic. Per la Croazia, però, l'incubo non finisce qui: neanche cinque minuti dopo, il più atteso di tutti, la giovanissima star Mbappe, trova un gran gol di destro da fuori area: è 4 a 1. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando tutto sembra perduto, e anche con una sventata invasione di campo che ha fatto alzare un attimo il livello di allerta, la Croazia trova il gol della speranza. Mario Mandzukic, che aveva fatto lo sfortunato autogol, va in pressing sul portiere francese Lloris che prova un pericoloso dribbling dentro l'area: l'attaccante juventino ne approfitta, gli scippa il pallone e lo deposita in rete per il 4 a 2. Gli animi si riaccendono e dalla disperazione si passa alla foga inferocita: i croati tornano a crederci. (Continua a leggere dopo la foto)

Girandola di sostituzioni per le due nazionali verso i minuti finali. La partita resta vivissima, ma il risultato non cambia più: la Francia è campione del mondo 2018. Deschamps diventa il terzo allenatore della storia a vincere un mondiale sia da allenatore sia da calciatore. Nota a margine: l’autorete di Mandzukic in Francia-Croazia rappresenta il primo autogol della storia delle finalissime dei mondiali, dopo le 68 reti realizzate nel corso delle precedenti 19 finali. Non solo. L’autogol di Mandzukic è stata anche la dodicesima autorete di questo mondiale. Trattasi di record assoluto, visto che il precedente primato era di 5 autogol e venne stabilito nel corso del mondiale brasiliano disputato 4 anni fa.

