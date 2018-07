“Non sei vera!”. Cristiano Ronaldo, ecco chi è la fidanzata. E le foto hot volano

Capelli neri, occhi scuri e pelle ambrata. Segni particolari: bellissima. Georgina Rodriguez da due anni fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, la stella del calcio acquistata dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro. E ora con il fuoriclasse, anche lei è pronta a sbarcare a Torino. Fisico prorompente, classe 1995, lo scorso novembre Georgina è diventata mamma della piccola Alana Martina, quarta figlia di CR7 e primogenita della coppia. Modella con un passato da ballerina, Georgina è una vera star dei social: solo su Instagram vanta oltre 6 milioni di follower e tra una vacanza in Grecia e una posa allo stadio, non c'è scatto che passi inosservato. Lady Ronaldo è cresciuta a Jaca, una città nel Nord-Est della Spagna e parte della provincia di Huesca, vicino ai Pirenei. La relazione con il cinque volte pallone d'oro inizia a fine 2016, quando Georgina viene avvistata per la prima volta con l'ex superstar del Real Madrid. (Continua dopo la foto)



I due sono fotografati insieme mentre passeggiano sottobraccio a Disneyland Paris. Ronaldo, parrucca ed enormi occhiali neri calati in viso, prova a camuffarsi ma viene stanato da 'Chi'. Tutti si chiedono: "Cristiano Ronaldo ha una nuova fiamma?" La risposta non tarda ad arrivare.Prima di diventare modella, scrive il 'Sun', Georgina ha studiato danza e inglese a Londra e poi ha lavorato in una boutique a Madrid per un famoso brand del lusso. La bella spagnola sembra abbia attirato l'attenzione di Ronaldo durante un evento di Dolce&Gabbana.

Da allora i due non si sono più lasciati. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi in segreto per mesi prima di rendere pubblica la loro storia d'amore.I tifosi del Real hanno imparato a conoscere Georgina sugli spalti del Bernabeu o sfogliando la serie di scatti teneri pubblicati sui social, che la ritraggono giocare assieme alla piccola Alana Martina e agli altri figli di CR7, Ronald Jr, Eva e Mateo. Ora spetterà ai bianconeri seguire le 'imprese' di lady Ronaldo.

Del resto, c'è già chi è pronto a scommettere che sarà lei la wag più chiacchierata del campionato italiano. L’ acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non ha portato il sorriso sul volto di tutti. Almeno non su quello degli operai Fiat di Melfi che hanno deciso di diramare un comunicato ufficiale per mostrare il proprio disappunto in merito al colpo di mercato. Ecco quanto riporta il comunicato diramato dall’Unione Sindacale di Base dello stabilimento Fca di Melfi:“È inaccettabile che mentre ai lavoratori di Fca e Cnhi l’azienda continui a chiedee da anni enormi sacrifici a livello economico la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l’acquisto di un calciatore. Ci viene detto che il momento è difficile, che bisogna ricorrere agli ammortizzatori sociali in attesa del lancio di nuovi modelli che non arrivano mai.E mentre gli operai e le loro famiglie stringono sempre più la cinghia la proprietà decida di investire su un’unica risorsa umana tantissimi soldi! È giusto tutto questo? È normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese? Siamo tutti dipendenti dello stesso padrone ma mai come in questo momento di enorme difficoltà sociale questa disparità di trattamento non può e non deve essere accettata. Gli operai Fiat hanno fatto la fortuna della proprietà per almeno tre generazioni, arrichiscono chiunque si muova intorno a questa società, e in cambio hanno ricevuto sempre e soltanto una vita di miseria”.

