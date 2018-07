Radja Nainggolan, schianto in autostrada con la Ferrari: i dettagli 

Giorno d’addio per Radja Nainggolan. Come riportato da forzaroma.info e documentato dalla foto che segue, il nuovo centrocampista dell‘Inter è tornato nelle scorse ore a Trigoria per salutare definitivamente tutti i dipendenti del centro d’allenamento giallorosso. E’ stata anche l’occasione per ricevere un regalo dal suo ormai ex club. La Roma, infatti, ha donato al Ninja con 10 magliette della prossima stagione giallorossa con il “suo” 4 stampato sulla schiena. Dopo aver recuperato le maglie della Roma al centro sportivo giallorosso, questa mattina Nainggolan è partito dalla Capitale per tornare a Milano dove comincerà il ritiro con l’Inter. Ma quattro chilometri dopo Arezzo, mentre percorreva l’austostrada A1, il belga ha avuto un incidente. Raja ha bucato una gomma della sua Ferrari GtC 4 Lusso e si è schiantato contro il guardrail dell’autostrada, rovinando la fiancata e la parte anteriore della macchina. Nessun danno invece al giocatore che ha chiamato i soccorsi stradali. Il centrocampista è stato poi accompagnato a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un’auto sostituiva. (Continua a leggere dopo la foto)



Quella di Nainggolan all’Inter, per tutti i tifosi giallorossi, è stata una cessione dolorosa. ‘’È stata fatta una scelta condivisa. Con Radja ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche di recente. Gli faccio i migliori auguri a livello personale’’, ha detto pochi giorni fa l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche (Santon e Zaniolo) ed econimche (24 milioni di euro cash) per portarlo a Milano. "Ringrazio tutti. - ha detto Raja a Sky Sport - Sono contento di essere qui, non vedo l'ora di cominciare questa avventura. L'Inter mi ha voluto fortemente. Se con me si può vincere lo Scudetto? Spero di vincere qualcosa anche personalmente, dato che non mi è successo. Ritrovo un allenatore con cui mi sono trovato molto bene. Si possono ottenere risultati e al più presto possibile vincere qualcosa".

"Non voglio parlarne troppo, voglio guardare al presente. Poteva finire in maniera diversa ma più di questo non voglio dire. Durante la trattativa mi hanno chiamato tutti, è molto importante sentire fiducia. Spero di ripagarla in campo". Il Ninja ha siglato il contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 30 giugno del 2022. Il primo contatto di Nainggolan con il calcio italiano è datato 28 maggio del 2006: il debutto in Serie B con la maglia del Piacenza non fu fortunato (sconfitta 3-2 contro l'Arezzo).

Radja Nainggolan è nato ad Anversa, da madre fiamminga e padre batak, un'etnia dell'Indonesia occidentale. Quando Radja era ancora un bambino, il padre abbandona la famiglia lasciandola in condizioni precarie. È stato cresciuto dalla madre, alla quale era molto legato, che muore nel 2010. Parla quattro lingue: fiammingo, francese, inglese e italiano. Si è sposato il 3 maggio 2011 con Claudia Lai da cui ha avuto due figlie: Aysha (nata nel 2012) e Mailey (nata nel 2016).

“Iniziamo bene!”. La foto dall’ospedale. Uomini e Donne, il tronista ha avuto un incidente. La fidanzata: “Ecco come sta”