Una notizia che i tifosi di calcio aspettavano da tempo, l'annuncio del nuovo ct della Nazionale scelto per affrontare un dei momenti più complicati del movimento italiano, che ha visto l'Italia fallire nella missione di qualificarsi ai Mondiali e costretta ora a rimboccarsi le maniche in un complicato percorso di risalita. La scelta, come ormai noto, è ricaduta su Roberto Mancini, ex attaccante che i tifosi di Sampdoria e Lazio ricorderanno bene per le sue prodezze in campo e in passato allenatore di Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester Zity e Zenit San Pietroburgo. Lui, il ct selezionato per la "mission impossible", si è mostrato emozionato e determinato, dedicando un pensiero ai genitori e dicendosi voglioso di iniziare il prima possibile la sua nuova avventura, mentre in rete cominciavano già a circolare i primi nomi dei calciatori che Mancini potrebbe chiamare per i primi impegni in campo già in programma. Quello che forse è sfuggito a molti, appassionati e non, è che all'annuncio della nome è seguita a stretto un giro una seconda rivelazione, decisamente più piccante. (Continua a leggere dopo la foto)

Appena si è diffusa la notizia di Roberto Mancini nominato nuovo allenatore della Nazionale, ecco infatti che una famosissima star del mondo dello spettacolo nostrano ha parlato di un incontro focoso avuto con lo stesso ct anni fa, entrando anche nel dettaglio di quella serata di passione. Di chi stiamo parlando? Della sempre scatenatissima Lory Del Santo, che non si è nascosta parlando apertamente del flirt con l'allenatore andato in scena tanti anni fa. Un incontro raccontato nel corso di un'intervista rilasciata al programma Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Tutto risale a quando Mancini, all'epoca calciatore, giocava con la maglia della Sampdoria, facendo faville in campo in coppia con il compagno d'attacco Gianluca Vialli. (Continua a leggere dopo le foto)

I due, racconta Lory, si erano conosciuti durante una festa a Torino: non sapendo come tornare a Milano, lei aveva deciso di parlare la notte con il calciatore. "Lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo" ha aggiunto con un pizzico di malizia. Per la Del Santo, una notte indimenticabile: "È stata una delle notti più super dolci della mia vita siamo stati 'appiccicati' tutta la notte, abbiamo dormito 'a cucchiaio', nella stessa posizione uno appiccicato all'altro".

