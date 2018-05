Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre giorni fa stava giocando per l'Amatori Parma contro una squadra mista Ravenna e Imola, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stata operata per ridurre le conseguenze di un ematoma cerebrale: fin dai primi e immediati soccorsi le sue condizioni erano apparse disperate. "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno". Così, sulla sua pagina Facebook, il padre della giovane, Giuliano Braglia, ricorda la figlia, morta nel reparto di Rianimazione per un trauma cranico. (continua dopo la foto)

Sempre sul social network, il padre - rivolgendosi alle tante persone che, in questi giorni, hanno manifestato la loro vicinanza - ha scritto: "ringrazio tutti, ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera". Lo scontro di gioco, costato la vita alla giovane reggiana, era avvenuto durante la sfida ravennate: battuta violentemente la nuca, la ragazza era stata soccorsa immediatamente sul campo da gioco, condotta d'urgenza all'ospedale cesenate e operata. Da subito in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia della ragazza sui social network. Su Twitter, era stato coniato l'hashtag #ForzaRebecca per far sentire tutto il sostegno ai familiari dell'atleta. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti anche sul profilo Fb del padre, Giuliano, che ha costantemente aggiornato gli utenti sulle condizioni della figlia. "Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca" il post del 30 aprile, che preannunciava il tragico epilogo.

Anche su Twitter era stato coniato l'hashtag #ForzaRebecca: campioni e club sportivi - dal capitano azzurro Sergio Parisse a Marco Bortolami, da Andrea Masi alla stessa Federazione italiana rugby - avevano da subito fatto sentire tutto il loro sostegno ai familiari. "Ciao, Rebecca. I pensieri di tutti i rugbisti italiani sono con la famiglia Braglia in questo tragico momento #RipRebecca", il tweet della FIR, seguito da quello del presidente Alfredo Gavazzi: "Come padre e come uomo di rugby sono vicino alla famiglia Braglia, profondamente commosso per la scomparsa di Rebecca, giovane e appassionata rugbista. Ricordiamola tutti #insieme #RIPRebecca". "Non ci sono parole - scrive il sindaco di Parma, Francesco Pizzarotti -, una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l'intera comunità parmigiana: nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca".

