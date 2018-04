Lo abbiamo sempre visto come una persona pacata anche se spontanea, calmo e lucido anche nei momenti più concitati della sua vita sportiva e non pure non tirandosi mai indietro nell'esprimere fino il fondo il proprio pensiero, a costo di risultare antipatico. Gigi Buffon è così, prendere o lasciare, e i tifosi juventini e italiani lo hanno sempre amato anche per questo. Eppure pare proprio che negli ultimi periodi qualcosa sia successo nella testa dell'ex marito di Alena Seredova nonché attuale compagno della giornalista Sky Ilaria D'Amico. Il primo segnale era arrivato al momento dell'eliminazione della squadra bianconera della quale è capitano da parte del Real Madrid, quando si era scagliato contro l'arbitro prima in campo (beccandosi il cartellino rosso) e poi in televisione, accusandolo di avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Frasi che stonavano con un personaggio capace sì anche di sfuriate nei momenti di adrenalina durante le partite, ma solitamente sempre educatissimo dopo il triplice fischio. Ora ecco arrivare il bis, almeno secondo quanto riportato da alcune testate sportive. (Continua a leggere dopo la foto)

Ancora una volta a scatenare le ire di Buffon sarebbero stati, il condizionale è ovviamente d'obbligo, alcuni suoi compagni protagonisti della clamorosa sconfitta casalinga contro il Napoli, che rischia di consegnare definitivamente lo scudetto ai partenopei. "Una bella bastonata, ci servirà per rientrare in carreggiata" aveva commentato il tecnico Massimiliano Allegri, predicando comunque la massima calma in vista di un finale di stagione da vivere senza risparmiare più un grammo di energia. Gigi, però, negli spogliatoi avrebbe fatto i conti, come riportato dal Corriere della Sera, con gli altri calciatori della Juventus, infuriato per quanto accaduto.

In particolare, nel mirino di Buffon sarebbero finiti Paulo Dybala, clamorosamente sostituito dopo una prestazione incolore, e soprattutto il difensore Mehdi Benatia, che dopo aver procurato il rigore decisivo contro il Real Madrid si è ripetuto commettendo un clamoroso errore sul gol del napoletano Koulibaly. La testata parla di un Gigi fuori di sé che avrebbe addirittura "appeso al muro" il compagno, che a sua volta avrebbe reagito. Circostanze smentite poco dopo dallo stesso portiere, che ha dichiarato: "Nessuna lite, è falso. Cercano di destabilizzarci". Difficile però immaginare che in queste ore lo spogliatoio bianconero sia davvero al riparo dalle tensioni.

