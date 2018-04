In fondo è il sogno di ogni genitore che i propri figli, o alcuni di loro, ne seguano le orme. Che orgoglio vedere trasmessa di generazione in generazione la passione per un mestiere o, e questo è il caso nostro, uno sport. Ecco: Paolo Maldini, signore del calcio italiano, può dirsi soddisfatto dei propri ragazzi. E prima di lui era toccato a papà Cesare, altro 'mostro sacro' del pallone, ad assistere ai suoi successi in campo. Paolo, bandiera rossonera e della nazionale, è riuscito a replicare la sua carriera straordinaria e ora ha tramandato lo stesso amore per il calcio, ma anche per la fatica e il rigore, ai suoi filgi. Sì, Cesare e Paolo li conosciamo tutti, anche chi non mastica il pallone per quanto sono famosi in questo mondo, ma i Maldini più giovani probabilmente vi sono sfuggiti. E occhio, non è escluso che diventino i campioni di domani per quanto hanno preso sul serio la carriera sportiva. Come scorre in fretta il tempo: papà Paolo e mamma Adriana (entrambi classe 1968 e marito e moglie dal 1994) sono genitori di due adolescenti ormai. Christian, il primogenito, ha 21 anni e Daniel 17. (Continua dopo la foto)

La dinastia Maldini continua grazie a loro, Christian e Daniel, che sono cresciuti a pane e pallone e che ora che sono più grandi hanno scelto di onorare la storia fatta dai celebri nonno e papà, come scrive Gioia. E chi se lo scorda il debutto di Paolo a San Siro! Era il 20 gennaio 1985 e lo stadio di Milano rimase letteralmente senza fiato quando il figlio del grande Cesare, appena sedicenne, è sceso in campo. Ma concentriamoci sulla nuova generazione. Su Christian, in particolar modo. Dalle foto è impossibile non notare una somiglianza impressionante con il famoso padre. Stessi occhi e stessi capelli scuri, ma anche stessa passione e stessa ambizione, come abbiamo già detto. (Continua dopo le foto)

🤵🏻🤵🏼👸🏼 Un post condiviso da Christian Maldini (@christian.maldini) in data: Mar 16, 2018 at 3:47 PDT

#Alegriaaa 🤙🏽 Un post condiviso da Christian Maldini (@christian.maldini) in data: Ott 4, 2017 at 11:49 PDT

Nato il 14 dicembre 1994 da Paolo e Adriana Fossa, ex modella originaria di Caracas, dopo aver completato tutta la trafila giovanile nel vivaio della squadra di famiglia fino alla Primavera nel ruolo di difensore centrale (quello di papà, ndr), gioca alla Pro Sesto in serie D, poi a Malta in prestito dalla Reggiana. Ora milita in serie C, nelle file del club della provincia di Latina, il Racing Fondi. Inutile dire che Paolo è il suo primo tifoso. Ma senza pressioni. Invece il fratello di Christian, Daniel, lo scorso anno ha portato a casa lo scudetto under 16 con la maglia del Milan. Il rinnovamento della dinastia Maldini, dunque, prosegue. E in bocca al lupo a questi due giovani talenti.

"Buffonate". Bobby Solo contro la figlia Veronica dopo lo sfogo al Grande Fratello. Le durissime parole del cantante che risponde così alle accuse nei suoi confronti. Frasi che i fan non hanno per niente gradito