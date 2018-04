Testa e cuore. Volontà e coraggio. Era così e lo sarà per sempre. Anche se l’annuncio che arriva oggi è di quelli che spezza il cuore e che nessuno avrebbe voluto sentire. Perché quando montava su quella motocicletta allora la parola “passione” prendeva significato nella sua interezza. Non ha mai mollato, neppure davanti al destino, ma stavolta non ha potuto farci niente. La morte ha bussato alla sua porta e nel sonno si è portata via, naturalmente, Alan Kempster. Adarne l’annuncio il nipote. Pilota a tutto tondo. Kempster era un’icona di volontà e un simbolo di come, buttando il cuore oltre l’ostacolo, si potessero raggiungere risultati incredibili. Kempster, chiamato il mezzo uomo del motociclismo, aveva perso la gamba e il braccio destro a causa di un incidente stradale travolto da un veicolo guidato da un ubriaco. Dopo più di un anno passato tra ospedali e centri di riabilitazione Alan si è subito rimesso a fare sport, prima sci nautico, dove è riuscito a vincere 3 Campionati del Mondo, e poi all'età, di 47 anni, è ritornato in sella. L'australiano ha modificato una Kawasaki 400, ed è tornato tra i cordoli, senza nessuna protesi! (Continua dopo la foto)

La sua forza di volontà e la sua voglia di fare lo hanno portato a gareggiare in tutto il mondo, persino in Italia, dove nel 2014 ha preso parte al GP del Mugello al fianco dalla Diversamente Disabili Onlus che lo ricorda in un lungo post: “Imprevedibile, riservato, misterioso ma sempre te stesso, anche in queste occasioni. Non ti smentisci mai….però stavolta fa male, molto male. Impossibile non volerti bene. Impossibile non sorridere pensando al tuo stile di vita fuori da ogni schema. Impossibile è tutto ciò che facevi con una disinvoltura disarmante. Hai vissuto la rinascita dimostrando come l’uomo possa tirar fuori risorse immense dal proprio corpo e dalla propria mente.





Sei stato, sei, e sempre sarai d’ispirazione per noi e per altre migliaia di persone in tutto il mondo. Hai reso la nostra prima gara internazionale al Mugello nel 2014, un’edizione memorabile. Chi ha avuto la fortuna di viverti in quel weekend di gara, sa di cosa parliamo. E a Le Mans, lo scorso anno, sei venuto anche senza moto, pur di non perderti lo spettacolo della nostra gara in MotoGP. Di una semplicità stravolgente, con una passione fuori dai limiti, ma in fondo lo sapevamo tutti che non eri di questo mondo. Non ci sarà nessun altro ½ come te. Non sappiamo rispondere sul quando, come e perché…ma non importa, siamo certi che starai facendo faville anche lassù. Buon viaggio Alan Kempster, grazie per tutto quello che hai dato e per averci regalato un pizzico della tua follia”. Un cordoglio al quale si unisce tutto il mondo del motociclismo che non dimentica Alan Kemper.

