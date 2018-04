Un grave lutto nel calcio italiano. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno dei grandi campioni che ha fatto la storia del calcio italiano, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro Paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: "È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata. Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano Mondonico, e oggi quella di un altro grande simbolo della storia granata: è scomparso, all'età di 92 anni, Sauro Tomà, ultimo sopravvissuto di quello che fu il Grande Torino". Si è spento oggi a 92 anni dopo una lunga malattia che negli ultimi tempi si era aggravata. Tomà scampò alla tragedia di Superga a causa di un problema al ginocchio che lo estromise dal gruppo che volò in Portogallo per affrontare in amichevole il Benfica. Giocò in granata, colore che abbracciò dopo l'esperienza a La Spezia, dal 1947 al 1950 vincendo con lo squadrone di Valentino Mazzola, di cui era grande amico, gli ultimi due scudetti. (Continua a leggere dopo la foto)

Così, come il secondo portiere Renato Gandolfi, scomparso nel 2011, Sauro sopravvisse ai compagni, diventati gli "Angeli di Superga". Tomà era particolarmente legato a Mazzola, e negli anni seguenti il troppo dolore e i troppi ricordi lo portarono a lasciare la squadra granata, passando al Brescia e poi al Bari, dove chiuse la carriera nel 1955. Dopo il ritiro, e fino agli ultimi anni, la sua vita fu "dedicata" alla leggenda del Grande Torino. Tornò a vivere nel capoluogo piemontese, vicino allo stadio Filadelfia, e trasmise il ricordo e le gesta degli "Invincibili", in centinaia di incontri e anche qualche libro. Oggi li raggiunge nella leggenda. L'incidente aereo di Superga è avvenuta il 4 maggio 1949. Alle ore 17:03, il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, siglato I-ELCE, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, che sorge sulla collina torinese; le vittime furono 31. (Continua a leggere dopo le foto)

Nell'incidente persero la vita: i giocatori Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti, Giulio Schubert e gli allenatori Egri Erbstein, Leslie Levesley, il massaggiatore Ottavio Cortina con i dirigenti Arnaldo Agnisetta, Andrea Bonaiuti ed Ippolito Civalleri. Morirono inoltre tre dei migliori giornalisti sportivi italiani: Renato Casalbore (fondatore di Tuttosport), Renato Tosatti (Gazzetta del Popolo) e Luigi Cavallero (La Stampa) ed i membri dell’equipaggio Pierluigi Meroni, Celeste D’Inca, Celeste Biancardi e Antonio Pangrazi.

