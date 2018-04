In quei primi secondi non è sembrato nulla di grave, un semplice incidente, come se ne vedono frequentemente durante le gare ciclistiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare e il colpo a terra non ha influito minimamente sulle cause della morte. Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è deceduto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle più importanti e prestigiose corse del ciclismo su strada. La morte è stata comunicata poco prima di mezzanotte dalla sua squadra, la Veranda’s Willems-Crelan. Goolaerts era stato trovato disteso a terra dopo essere caduto dalla bici per il malore a circa 150 chilometri dell’arrivo, nei pressi di Viesly. Era stato soccorso rapidamente e rianimato sul posto dai medici, intubato e trasportato d’urgenza in elicottero in un ospedale di Lille. Nel tragitto verso l’ospedale avrebbe perso conoscenza più volte. Le sue condizioni non sono mai migliorate e nel corso della giornata né la sua squadra né l’ospedale avevano fornito informazioni sul suo stato di salute. (Continua dopo la foto)

Il vincitore della Parigi-Roubaix, lo slovacco Peter Sagan, al termine della corsa aveva scritto un tweet per esprimere la proprio vicinanza a Goolaerts, e come lui hanno poi fatto molti altri corridori impegnati domenica nella gara. Goolaerts era nato a Lier, nelle Fiandre, il 24 luglio 1994 ed era cresciuto nelle squadre ciclistiche giovanili della Veranda’s Willems e della Lotto-Soudal, entrambe belghe. Era professionista dal 2016 e i suoi migliori risultati li aveva ottenuti in alcune corse minori del Nord Europa. I medici gli hanno effettuato un massaggio cardiaco ai margini della carreggiata, anche con l'aiuto di un defibrillatore. Subito sono rimbalzate le notizie sulla gravità del malore che aveva colpito il belga, lo stesso manager del team Veranda Willems Crelan, Michiel Elijzen aveva parlato alla tv olandese di "arresto cardiaco e perdita temporanea di coscienza". (Continua dopo le foto e il video)





Trasportato in elicottero nell'ospedale di Lilla, ritenuto il nosocomio più vicino ed adatto per il ricovero, nel reparto di rianimazione cerebrale, di una persona nelle sue condizioni, il belga - che avrebbe più volte perso conoscenza - è morto in tarda serata. A darne notizia, con un tweet la sua squadra, la Veranda Willems Crelan. "Goolaerts - è scritto nel post - è morto in conseguenza ad un arresto cardiaco, assistito dai familiari e da chi lo amava. A nulla sono valse le cure mediche alle quali è stato sottoposto". Intanto la Gendarmerie francese ha aperto un'inchiesta e alcuni agenti si sono recati sul bus della Vérandas Willems-Crelan, secondo i media belgi "per verificare lo stato delle biciclette".

