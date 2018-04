Una gaffe che non è certo passata inosservata, per quanto obiettivamente cose del genere possono di tanto in tanto succedere in momenti di distrazione. E sulla quale però il web ha ovviamente subito scatenato tutta la sua ironia, con meme piovuti puntuali su ogni pagina social che tratta di calcio e battute di ogni tipo, alcune effettivamente molto sagaci e altre un filino più fuori luogo. Al centro dell'episodio lei, la lady del calcio italiano, Ilaria D'Amico, che come tutte le domeniche al timone di Sky si preparava ad affrontare una lunga serie di interviste, analisi e commenti delle partite del campionato di Serie A, con diversi protagonisti della giornata pronti a intervenire ai microfoni dell'emittente. Tra questi l'allenatore del momento, Maurizio Sarri, l'uomo che grazie al suo gioco spettacolare continua a tenere vivo il sogno di uno scudetto al Napoli che avrebbe del clamoroso. Proprio quando il tecnico si è presentato davanti alle telecamere, ecco la scenetta bizzarra. Tutto è iniziato parlando dell'incontro appena concluso tra i partenopei e il Chievo Verona. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo aver dominato per lunghi tratti la partita, il Napoli aveva rischiato addirittura la clamorosa sconfitta, riuscendo a rimontare nel finale e portandosi a casa un successo davvero preziosissimo per la classifica. La D'Amico ha iniziato la sua analisi proprio a partire dal match, poi però il discorso si è spostato sul rapporto tra lo stesso Sarri e una tifoseria, quella del Napoli, che lo ama alla follia e che a lui attribuisce i principali successi di questa annata davvero spettacolare. Un vero e proprio idolo, insomma, e Ilaria non ha mancato di sottolineare questo aspetto: "I tifosi la amano, il suo volto è anche su una bandiera in curva, accanto a un'altra bandiera con il volto di Diego Armando Maradona". (Continua a leggere dopo le foto)

Peccato però che la persona nello striscione non fosse affatto il tecnico del Napoli che, non riconoscendosi nelle immagini che stavano andando in onda in quel momento, ci ha tenuto a puntualizzare in diretta. "Mi dispiace, ma non sono io. Si tratta di un nostro tifoso, della curva, che è morto durante una trasferta, anche se mi somiglia". Insomma, la bandiera di cui parlava la D'Amico non raffigurava Maurizio Sarri, bensì Pasquale D'Angelo, capotifoso deceduto tre anni fa per un malore durante una trasferta di Europa League a Mosca. Anche Federico Ferri, direttore di Sky, ha chiesto scusa per l'errore.

