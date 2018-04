Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George's Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: "Non è per niente in un buono stato - aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male". E infatti non ce l’ha fatta. L’ex giocatore del Milan è morto a 61 anni. Il mondo del calcio in lutto si stringe attorno alla famiglia dello sportivo. L’ex calciatore, ex capitano della nazionale inglese, lascia la moglie Jackie e i due figli Ross e Jade. Un dolore immenso per tutti. Tante le maglie che Wilkins ha vestito nella sua carriera. Wilkins vanta 84 presenze nella Nazionale inglese, di cui è stato capitano in dieci occasioni, e viene ricordato soprattutto per la sua esperienza al Chelsea. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 1997 è diventato allenatore e ha collaborato anche con Gianluca Vialli e Carlo Ancelotti. Ma non è tutto: nella sua lunga e brillante carriera è stato anche il tecnico di QPR, Fulham e della Nazionale della Giordania. Continua a leggere dopo la foto

Nell’ultimo periodo Wilkins faceva il commentatore sportivo per la TV inglese. Dopo l’infarto, sono stati tantissimi i messaggi che l’ex calciatore ha ricevuto. Per esempio il Chelsea ha voluto augurargli una pronta guarigione tramite Twitter in questo modo: “I pensieri di tutto il Chelsea sono per Ray Wilkins e la sua famiglia. Continua a combattere Ray, hai il nostro affetto e sostegno”. Ma tutto quel sostegno, tutto l’affetto, tutta la stima, tutti i pensieri di incoraggiamento non sono bastati: Wilkins versava in condizioni davvero troppo critiche ed è morto. Ricordiamo che nel 1984 si era trasferito al Milan insieme al suo connazionale Mark Hateley dove era rimasto per tre anni. Con la maglia rossonera disputò 105 partite. Continua a leggere dopo le foto

A dare l’annuncio della morte di Wilkins sono stati i familiari: “È con grande tristezza che annunciamo che Raymond Colin Wilkins è morto questa mattina. Cogliamo l’occasione per ringraziare lo staff del St George per l’incredibile lavoro svolto per prendersi cura del nostro amato Ray. Vogliamo inoltre ringraziare tutti coloro che ci hanno mandato un messaggio, un biglietto, un pensiero affettuoso. Vi preghiamo, in questo momento di estremo dolore, di rispettare il nostro silenzio”. Oltre alla moglie e ai figli, Wilkins lascia anche numerosi nipoti: Oliver, Frankie, Ava, Freddie, Jake e Archie.

