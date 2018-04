Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d'altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d'Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di quelle da incorniciare, spalancando le porte alla vittoria finale per 3 a 0 del suo Real Madrid prima con una zampata da centravanti vero e poi con una rovesciata acrobatica che ha fatto subito il giro dei social, garantendosi una nomination d'ufficio al concorso di "gol dell'anno". Una rete talmente bella che persino lo stadio bianconero, nonostante la delusione per la sconfitta, si è alzato in piedi ad applaudire. Tra i tanti complimenti ricevuto da CR7, 33 anni, ne è arrivato però uno decisamente particolare e sopra le righe, di quelli che difficilmente passano inosservati. Protagonista lei, una ragazza dal corpo davvero mozzafiato. (Continua a leggere dopo la foto)

Reginetta di bellezza e dei social, dove nonostante uno sbarco relativamente recente ha collezionato in men che non si dica oltre 90mila follower grazie alle sue curve esplosive, Mirtha Sosa ha infatti voluto mostrare tutta la sua gioia per le prodezze di Cristiano Ronaldo, del quale si è sempre dichiarata una grande fan. Come rendere un degno omaggio al suo idolo? Semplice, mettendo in bella mostra il proprio lato b, per uno scatto ai limiti dell'hard che ha ovviamente mandato in visibilio i suoi tanti ammiratori virtuali, rimasti a bocca aperta di fronte a tanta grazia. Il tutto accompagnato dalla frase "Mamma mia, che gol meraviglioso. Cristiano Ronaldo è il mio dio".

Inutile quanto scontato aggiungere che il post ha subito raggiunto un notevole picco di like e condivisioni, spiccando in mezzo a tanti altri commenti rilasciati da star e calciatori vari che lodavano il portoghese per le sue prodezze in campo. Scatenando un dilemma di notevole importanza tra alcuni utenti, dubbiosi su quale delle due bellezze sia la migliore, indecisi tra lo stesso sedere di Mirtha e la rovesciata dell'attaccante. In attesa di una risposta definitiva, facile pensare che anche qualche tifoso juventino abbia scelto le curve della Sosa per tirarsi un po' su.

