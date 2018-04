Un'altra tragedia nel mondo del ciclismo. La scomparsa della sportiva ha scosso il mondo del ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Ieri 2 aprile, Ilaria Rinaldi è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (in provincia di Firenze). Accertamenti della procura di Firenze sono in corso sulla morte dell'ex ciclista professionista, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007. Ilaria Rinaldi aveva 33 anni. Nel 2007 la giovane ciclista aveva vinto il campionato di categoria, per poi essere squalificata due anni dopo i clamorosi risultati dell'antidoping. A determinare la squalifica furono delle tracce di testosterone riscontrate in una gara Elite under 23 a Zeulenroda, in Germania. Dal 2010, quindi, aveva abbandonato le vesti di professionista, sebbene continuasse a gareggiare in via amatoriale raccogliendo consensi. La notizia della scomparsa di Ilaria Rinaldi si è diffusa nelle scorse ore, dopo la tragica scoperta da parte della famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

I parenti erano andati a trovarla nell'abitazione di Castelfiorentino. Sul luogo, in un secondo meno, sono arrivati i volontari della Misericordia di Castelfiorentino e i carabinieri. Il cadavere di Ilaria Rinaldi è stato trasportato nel reparto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove saranno fatti gli esami del caso per risalire alle cause che hanno portato al decesso. Come detto, la giovane ciclista non era più professionista dal 2010, ma continuava a correre con regolarità nelle gare di granfondo, ottenendo anche vari successi. Il nome di Ilaria Rinaldi è risuonato nelle parti alte delle classifiche per professionisti, conseguendo anche il titolo italiano nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca.

Dopo il successo tricolore, nell'estate dello stesso anno le venne inflitta una squalifica per doping che durò due anni dopo una gara Elite U23 tenutasi nel 2006 a Zeulenroda, in Germania. Aveva continuato a gareggiare negli amatori - per due occasioni aveva vestito la maglia della Michela Fanini Record Rox di patron Brunello - mietendo successi in molte gare. Rinaldi lavorava a Pontedera. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte della sportiva.

